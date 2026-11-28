Über Jahrzehnte prägte das Kraftwerk Voerde mit Kühlturm und hohen Schornsteinen das Bild der Region. Nun verschwinden weitere Anlagenteile – und für den Standort gibt es bereits Pläne.

Über Jahrzehnte prägte das Kraftwerk Voerde mit Kühlturm und hohen Schornsteinen das Bild der Region. Nun verschwinden weitere Anlagenteile – und für den Standort gibt es bereits Pläne.

Voerde - Der Energiekonzern RWE lässt am 2017 stillgelegten Steinkohlekraftwerk in Voerde am Niederrhein weitere Anlagenteile sprengen. Um 12.00 Uhr sollten das 90 Meter hohe einstige Kesselhaus des Kraftwerks und drei Entstickungsanlagen "zeitgleich gezielt zu Boden gebracht werden", teilte RWE mit. Laut Stadt ist der Bereich rund um die Sprengung bereits ab 10.00 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt.

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Das Anfang der 1970er Jahre errichtete und später deutlich erweiterte Kraftwerk hatte über viele Jahre in der Spitze mehr als 2.000 Megawatt Strom erzeugt. Mit seinem großen Kühlturm und den anfangs über 200 Meter hohen Schornsteinen war das Kraftwerk über viele Kilometer zu sehen und eine wichtige Landmarke für die ganze Region. RWE plant an dem Standort ein wasserstofffähiges Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerk .