Ein Jahr nach dem Tod von Alice und Ellen Kessler wächst die Mitgliedschaft in Sterbehilfe-Organisationen. Analyse der langanhaltenden gesellschaftlichen Debatte.

Ein Jahr nach dem gemeinsamen Tod der einäugigen Zwillinge Alice und Ellen Kessler steht das Thema assistierter Suizid weiterhin im Fokus der öffentlichen Diskussion. Die Schwestern verstarben am 17. November 2025 im Alter von 89 Jahren durch einen von ihnen selbstbestimmten Schritt, der nicht nur ihr Leben, sondern auch die rechtlichen und ethischen Diskurse in Deutschland nachhaltig prägte. Ihr Fall dient seither als zentrales Referenzbeispiel in der Auseinandersetzung um Selbstbestimmung am Lebensende.

Hintergrund und gemeinsames Leben der Schwestern

Die eineiigen Zwillinge Alice und Ellen Kessler verkörperten über sechs Jahrzehnte lang Glamour und Eleganz für ihr Publikum. Sie feierten Erfolge in Filmen, Fernsehshows und mit Musikaufnahmen, wobei ihre öffentliche Präsenz untrennbar mit ihrer Geschwisterbeziehung verbunden war. Obwohl sie zeitweise getrennt lebten, etwa mit Wohnungen in Rom und Kitzbühel, wählten sie bis 1986 Italien als gemeinsamen Wohnsitz, bevor sie nach München übersiedelten. Dort bewohnten sie eine Villa mit zwei identischen, durch eine Schiebetür verbundenen Wohnungen, was ihre enge Verbundenheit bis zum Lebensende symbolisierte.

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Gesundheitlicher Verfall und Vorbereitung des Abschieds

Mit zunehmendem Alter verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Schwestern, insbesondere bei Ellen traten Herzprobleme, ein Schlaganfall sowie der Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn auf. Auch Depressionen und die Angst vor einem Alleinsein nach dem Tod des anderen waren prägende Faktoren für ihre Entscheidung. Die Zwillinge wandten sich an die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) und legten den 17. November 2025 als festes Datum für ihr gemeinsames Ende fest. Sie regelten sorgfältig die Verteilung ihres Vermögens an gemeinnützige Einrichtungen, bestimmten einen Testamentsvollstrecker und planten eine stille Urnenbeisetzung sowie den Verkauf ihrer Villa.

Rechtliche Hürden bei der gemeinsamen Bestattung

Obwohl die Schwestern im Testament veranlassten, in derselben Urne bestattet zu werden, scheiterte dies an den geltenden bayrischen Bestattungsvorschriften, die eine gemeinsame Urne nicht zulassen. Der assistierte Suizid fand unter Anwesenheit einer Ärztin und eines Juristen der DGHS statt. Die sorgfältige Planung, die über Monate hinweg getroffen wurde, umfasste auch die finale Koordination mit professionellen Helfern, um sicherzustellen, dass ihr letzter Wunsch entsprechend ihren Vorstellungen und den gesetzlichen Rahmenbedingungen ausgeführt wird. Dies betonte ihre intensive Vorbereitung und den Wunsch nach Kontrolle bis zum Schluss.

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Steigende Mitgliederzahlen bei Sterbehilfe-Organisationen

Der Tod der Kessler-Zwillinge hat einen messbaren Effekt auf die Gesellschaft: Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Interesses. Die Mitgliederzahl verdoppelte sich innerhalb eines Jahres auf 100.000 Mitglieder bis Ende 2026. Viele Menschen gaben an, durch den Fall der Zwillinge erstmals vom legalen Angebot des assistierten Suizids in Deutschland erfahren zu haben. Dies unterstreicht die strahlende Wirkung ihres Falls über die persönliche Tragödie hinaus auf die breite Öffentlichkeit.

Gesellschaftliche Spaltung und kulturelles Erbe

Einen Jahr nach dem Ereignis ist die Debatte nicht verklungen, sondern hat sich weiter vertieft. Während Befürworter den Schritt der Schwestern als radikale Ausübung von Selbstbestimmung feiern, warnen Kritiker vor einer Verklärung des gemeinsamen Todes und sehen darin ein sensibles ethisches Feld. Trotz der kontroversen Diskussion bleibt Alice und Ellen Kessler vor allem als Kunstschaffende in Erinnerung, die über Jahrzehnte gemeinsam auf der Bühne standen. Ihr Leben ist ein Zeugnis der Langlebigkeit, des Glamours und der einzigartigen Geschwisterbindung, die bis in den Tod reichte.