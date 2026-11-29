Besonders Kinder in Kitas und Schulen sind betroffen. Was Eltern jetzt über Symptome und Schutz wissen sollten.

Die Zahl der gemeldeten Fälle hat sich mehr als verdoppelt. Auch in Kitas und Schulen kommt es vereinzelt zu Ausbrüchen. Die Zahl der Keuchhustenfälle in Hamburg hat sich mehr als verdoppelt: Bis zum 15.

November registrierte das Institut für Hygiene und Umwelt 321 Fälle – im Vorjahreszeitraum waren es 141. Betroffen sind vor allem Kinder im Kita- und Schulalter. 15 Erkrankte mussten bereits im Krankenhaus behandelt werden, allerdings niemand auf der Intensivstation. Zu Ausbrüchen kommt es vor allem in privaten Haushalten, vereinzelt auch in Kitas und Schulen, wie die Sozialbehörde auf Anfrage des Nachrichtenportals „t-online“ mitteilte. Die hochansteckende Krankheit beginnt häufig mit ähnlichen Symptomen wie eine Erkältung.

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Die typischen Hustenattacken folgen meist nach ein bis zwei Wochen. Bei Säuglingen drohen lebensgefährliche Atempausen. Kinder dürfen bei einer Erkrankung oder einem entsprechenden Verdacht vorübergehend nicht in die Kita oder Schule. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, den Impfschutz im Alter von fünf bis sechs sowie von neun bis 16 Jahren aufzufrischen.