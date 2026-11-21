Disney plant eine sechste Fortsetzung zu Kevin Allein zu Haus. Macaulay Culkin, Seth Rogen und Evan Goldberg sind bei der Produktion als Schauspieler und Drehbuchautoren beteiligt.

Disney plant eine sechste Fortsetzung der Kultfilmreihe "Kevin - Allein zu Haus" mit dem damals 46-jährigen Hauptdarsteller Macaulay Culkin. Branchendetails der US-Medien " Hollywood Reporter" und " Variety" deuten darauf hin, dass der Schauspieler in seiner ikonischen Rolle als Kevin McCallister zurückkehren wird. Seth Rogen und sein Produktionspartner Evan Goldberg steuern als Drehbuchautoren und Produzenten zu diesem Vorhaben bei.

Produktionsdetails und Kreativteam

Die genannten Medienberichte nennen Seth Rogen sowie seinen langjährigen Geschäftspartner Evan Goldberg als die treibenden kreativen Kräfte hinter diesem neuen Projekt. Beide sind fest als Autoren des Drehbuchs sowie als Produzenten der kommenden Komödie verzeichnet. Über die Identität des zukünftigen Regisseurs und den genauen Plot der Geschichte liegen derzeit noch keine bestätigten Informationen vor. Disney hat den Start der Produktion noch nicht offiziell als beendet markiert, doch die Besetzung von Culkin gilt als sehr wahrscheinlich.

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Origins und Filmgeschichte der Reihe

Der ursprüngliche Weihnachtsklassiker kam vor gut 35 Jahren in die Kinos und begründete Culkins Status zum overnight Kindstar. Chris Columbus führte bei dem Streifen nach dem Drehbuch von John Hughes Regie und übernahm auch die Regie bei der 1992 erschienenen Fortsetzung "Kevin - Allein in New York". Die nachfolgenden Verfilmungen der Reihe verliefen ohne die Teilnahme von Macaulay Culkin. Zuletzt erschien 2021 auf dem Streamingdienst Disney+ die Neuverfilmung "Home Sweet Home Alone" mit Archie Yates in der Hauptrolle.

Zukunftsmusik und persönliche Motivation

Im vergangenen Jahr äußerte sich Macaulay Culkin bereits zu einer möglichen Fortsetzung. Bei einem Auftritt in Kalifornien anlässlich des Filmjubiläums erzählte der Schauspieler laut dem Promiblatt "People" von einer persönlichen Idee für einen Plot. Er beschrieb eine Situation, in der er als geschiedener Vater oder Witwe ein Kind großzieht. Diese Story-Idee bildet die Grundlage für seine Überlegungen zur Rückkehr in die Rolle.

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Plot-Idee und gesellschaftliche Relevanz

Laut Culkins Konzept würde die Figur in der neuen Geschichte wahnsinnig viel arbeiten und bemerken, dass sie ihrem Kind nicht genug Aufmerksamkeit schenkt. Als Konsequenz daraus würde das Kind den Vater aus dem Haus sperrren. Anstelle der Einbrecher aus dem ersten Teil würden im neuen Film nun Fallen für den Vater ausgelegt. Diese humorvolle Wendung auf die Eltern-Kind-Dynamik könnte den Kern der neuen Komödie bilden.

Zusammenfassung der Kerninformationen

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Disney mit dieser neuen Produktion auf den massiven Erfolg der alten Reihe zurückgreift. Die Kombination aus Nostalgie und der aktuellen Komik von Seth Rogen verspricht eine hohe Aufmerksamkeit. Die exakten Details zu Drehbuch und Regie stehen noch aus, aber die Beteiligung von Culkin und Goldberg gibt dem Projekt eine starke Identität.