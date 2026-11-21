Macaulay Culkin kehrt als Kevin McCallister zurück. Die neue Fortsetzung wird von Seth Rogen und Evan Goldberg produziert. Details zum Drehbuch.

Die lange erwartete Fortsetzung des Kultfilms Kevin - Allein zu Haus steht offiziell fest. Macaulay Culkin wird nach 34 Jahren wieder in die Rolle des Kevin McCallister schlüpfen. Diese Entwicklung markiert ein historisches Ereignis für die Filmwelt, da der erste Teil im November 1990 startete und seither als Inbegriff der Weihnachtsferien gilt.

Produktion durch Seth Rogen und Evan Goldberg

Die neue Komödie wird von Seth Rogen und Evan Goldberg produziert. Die beiden Kreativen übernehmen auch die Verantwortung für das Drehbuch. Sie sind bekannt für ihre Arbeit an der Serie The Boys auf Amazon Prime Video. Zudem schrieben sie an Filmen wie Sausage Party , Bad Neighbors und Das ist das Ende .

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Rückblick auf die Entstehung des Originals

Der Regisseur Chris Columbus hatte ursprünglich für Schöne Bescherung vorgesehen. Er stieg jedoch wegen kreativer Differenzen mit Chevy Chase aus. Dies ermöglichte ihm die Arbeit an Kevin - Allein zu Haus . Der Film startete im November 1990 , als Macaulay Culkin zehn Jahre alt war. Seine Figur wurde als achtjähriger Junge eingeführt.

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Konzeption der umgekehrten Handlung

Die Fans warten auf eine Fortsetzung, die den Charakter in seinen Vierzigern zeigt. In einer früheren Tour gab Macaulay Culkin Einblicke in seine Vorstellung. Er stellt sich vor, dass Kevin Witwer oder geschieden ist. Er erzieht sein Kind allein und wird eines Weihnachtsabends von diesem ausgesperrt.

Konflikte zwischen dem Sohn und dem Vater

Die Handlung könnte zeigen, wie der erwachsene Kevin versucht, in sein Haus einzubrechen. Sein entfremdetes Kind stellt ihm dabei zahlreiche Fallen. Seth Rogen und Evan Goldberg könnten diese Idee weiter ausbauen. Vielleicht kämpfen Vater und Sohn später gemeinsam gegen Eindringlinge und finden zueinander.