Die neue Kevin-Alein-zu-Haus-Fortsetzung wird von Seth Rogen und Evan Goldberg produziert. Macaulay Culkin kehrt nach 34 Jahren als Erwachsener als Kevin McCallister zurück.

Die Filmwelt erwacht zu einem der bekanntesten Weihnachtsklassiker zurück, als die Produktion einer neuen Fortsetzung von Macaulay Culkin als Kevin McCallister bestätigt wurde. Diese lang ersehnte Rückkehr steht nach 34 Jahren endlich ins Haus und erfüllt den Traum zahlreicher Fans. Die Komödie wird von Seth Rogen und Evan Goldberg produziert, die zugleich das Drehbuch für das Projekt verfassen.

Produktion durch Seth Rogen und Evan Goldberg

Die Verantwortung für die kreative Umsetzung liegt vollständig bei dem Duo Seth Rogen und Evan Goldberg. Beide sind dafür bekannt, derbe oder satirische Komödien zu schaffen, wie die Filme "Sausage Party - Es geht um die Wurst", "Bad Neighbors" und "Das ist das Ende" zeigen. Zudem haben sie mit der Serie "The Boys" auf Amazon eine der erfolgreichsten Serien für Zuschauer ab 18 Jahren etabliert. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Ideen sie für die Fortsetzung der Kevin-Serie entwickeln.

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Vorgeschichte und Erfolg der ursprünglichen Serie

Die ursprüngliche "Kevin - Allein zu Haus"-Reihe besteht aus sechs Filmen und lebt nahezu ausschließlich vom Erfolg des ersten Teils von Regisseur Chris Columbus. Columbus war ursprünglich für den anderen Weihnachts-Kultfilm "Schöne Bescherung" vorgesehen. Er stieg jedoch aus, weil es zu kreativen Differenzen mit Hauptdarsteller Chevy Chase kam. Dieser Konflikt machte ihn schließlich frei für die Regie bei "Kevin - Allein zu Haus", einem Film, der kindliche Vorfreude und Nostalgie mit viel Herz vereint.

Macaulay Culkins Entwicklung vom Jungstar zum Erwachsenen

Die Rolle des Kevin McCallister war für Macaulay Culkin lebensverändernd, auch wenn diese Veränderung nicht immer positiv verlief. Der damals zehnjägige Jungstar haderte lange mit dem Typecasting und der Reduzierung auf diese eine Figur. Kevin wurde im Kinostart im November 1990 als Achtjähriger eingeführt, während Culkin selbst zehn Jahre alt war. Erst spät fand Culkin Frieden mit seiner Rolle und trat in der Folgezeit regelmäßig in Werbeclips auf, etwa für Google, wo er als erwachsener Kevin agierte.

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Konzept der neuen Fortsetzung und Handlungsvorschau

Die neue Fortsetzung wird Fans einen erwachsenen Kevin in seinen Vierzigern präsentieren. Macaulay Culkin hat auf seiner Tour "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin" bereits eine Idee verraten. In diesem Szenario ist Kevin entweder Witwer oder geschieden und zieht sein Kind allein groß. An einem Weihnachtsabend sperrt das Kind den Vater aus, was eine umgekehrte Fortsetzung darstellt.

Erwartungen an das neue Drehbuch und zukünftige Pläne

Fans fragen sich nun, wie Kevins Leben aussieht, welchen Beruf er ausübt und ob er eine Familie hat. Er bleibt jedoch der erfinderische und kämpferische Kevin, den die Zuschauer lieben. Seth Rogen und Evan Goldberg könnten die Idee von Culkin noch erweitern, etwa indem Kevin und sein Kind gemeinsam gegen Eindringlinge kämpfen. Die Veröffentlichung steht noch aus, doch die Spannung ist bereits jetzt groß.