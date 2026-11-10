Kevin Diks verzichtet auf Nationalteam: Fokus auf Gladbach und Dortmund

Borussia Gladbachs Kevin Diks stellt sich freiwillig nicht für die indonesische Nationalmannschaft zur Verfügung, um sich auf das Spiel gegen Dortmund vorzubereiten.

Kevin Diks, der 30-jährige Vizekapitän von Borussia Mönchengladbach, hat sich freiwillig nicht für die Nationalmannschaft von Indonesien zur Verfügung gestellt. Der Abwehrspieler verzichtet auf die Berufung für das Länderspiel am 13. November gegen Jordanien, obwohl er offiziell als Kapitän seiner Landesauswahl geführt wird. Trainer Alexander Blessin bestätigt, dass die Borussia ein großes Interesse daran hatte, den Profi in Mönchengladbach zu behalten, obwohl die FIFA normalerweise eine Abstellungspflicht für Vereine vorsieht.

Freiwilliger Verzicht gegen Abstellungspflicht

Obwohl internationale Verbände in der Regel das Recht auf Abstellung ihrer Spieler haben, ermöglicht der Kontext dieses Falls eine Ausnahme durch freiwilligen Verzicht. Trainer Alexander Blessin erklärte, dass der Klub in direkte Gespräche mit dem indonesischen Verband eingegangen sei. Die Entscheidung basierte auf der Einschätzung, dass Diks trotz seiner Verletzungsgeschichte einen positiven Einfluss auf die Mannschaft hat und einen guten Kontakt zu seinem Nationaltrainer pflegt. Blessin beschrieb die Konstellation als eine Win-Win-Situation, da keine Konflikte zwischen Klub und Verband bestehen.

Also read Döner-Eröffnung in Dortmund eskaliert: Hunderte Jugendliche, Polizei im Großeinsatz

Spielpraxis nach langer Pause und Achillesreizung

Die Entscheidung Diks ist auch durch seine aktuelle sportliche Verfassung begründet. Der 30-Jährige hatte zuvor mehrere Pflichtspiele verpasst, darunter die Bundesliga-Partien in Stuttgart am 3:2-Erfolg sowie gegen Paderborn, die mit 0:0 endeten. Auch im DFB-Pokal gegen Karlsruhe stand er nicht auf dem Platz, wo Gladbach mit 2:0 gewann. Erst beim 1:3-Niederlage beim Hamburger SV am vergangenen Freitag wurde er kurz nach der Halbzeit eingewechselt, nachdem Ko Itakura eine Ampelkarte gesehen hatte. Seit dieser Woche nimmt Diks wieder am Training in Mönchengladbach teil, um von einer leichten Achillessehnenreizung zu genesen.

Schwächepunkt in der Abwehr durch Itakura

Ein zentraler Faktor für die Rückkehr Diks in die Startelf ist die aktuelle Schwächelage des bisherigen Abwehrchefs Ko Itakura. Der 29-jährige Japaner hatte in Hamburg erneut gezeigt, dass er im aktuellen Zustand ein Sicherheitsrisiko für die Abwehrkette darstellt. Seine unnötige Platzverweisung schwächte das Team erheblich, da er die Lücke schließen musste, als die Rote Karte folgte. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Borussia ein klares Interesse daran hat, stabilere Strukturen in der Defensive zu etablieren, bevor das wichtige Heimspiel kommt.

Advertisement

Vorbereitung auf das Derby gegen Borussia Dortmund

Das unmittelbare Ziel der Trainingsmaßnahme ist die Partie gegen Borussia Dortmund am 21. November um 15:30 Uhr. Diks soll in diesem Spiel die Rolle des Abwehrchefs übernehmen, die Itakura derzeit innehat. Diese strategische Neuausrichtung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Gladbach Verletzte und angeschlagene Spieler in den Reihen hat. Trainer Blessin betonte, dass es im Interesse aller Beteiligten liegt, dass Diks sich voll auf dieses Spiel vorbereiten kann, anstatt noch international unterwegs zu sein.

Konkurrierende Termine und internationale Verpflichtungen

Es gab potenzielle Konflikte mit den Terminkalendern, die jedoch durch die freiwillige Nichtnennung gelöst wurden. Normalerweise würde ein Veto seitens der Borussia gegen eine internationale Berufung möglich sein, wenn die Abstellungspflicht greift. Doch da Diks auf die Nennung für Japan verzichtet, entfällt dieses Problem. Es bleibt anzumerken, dass Ko Itakura in die Vorbereitung auf das Spiel gegen den BVB erst spät einsteigt, da er mit der japanischen Nationalmannschaft noch zwei weitere Länderspiele in Singapur absolviert. Dort stehen Spiele gegen Brasilien am 14. November und gegen Paraguay am 17. November auf dem Programm, was seine Verfügbarkeit für Gladbach weiter einschränkt.