Kevin Durant von den Houston Rockets erreicht als fünfter Spieler die Marke von 33.000 Karrierepunkten. Der 38-Jährige überholt Michael Jordan und nähert sich Kobe Bryant in der ewigen Scorerliste.

Kevin Durant hat im Dress der Houston Rockets eine historische Schwelle überschritten, die selbst Basketball-Ikonen wie Michael Jordan lange Zeit nicht erreichen konnten. Bei einem Duell gegen die Phoenix Suns wurde der 38-jährige Forward zum fünften Spieler in der Geschichte der National Basketball Association, der im Verlauf seiner Karriere 33.000 Punkte erzielt hat. Dieses prestigeträchtige Meilenstein-Ereignis wurde bereits vor der Halbzeitpause besiegelt, was die anhaltende Scoring-Wucht des Superstars unterstreicht.

Historische Meilensteine im zweiten Viertel

Der entscheidende Moment für die Statistik wurde im zweiten Viertel durch einen Dreierwurf markiert, der die 33.000er-Marke offiziell anhob. Damit etablierte sich Kevin Durant in einem exklusiven Kreis der NBA-Ewigenliste, zu dem neben ihm selbst LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone und Kobe Bryant zählen. Nach Abschluss des Spiels gegen die Suns verzeichnete sein Spielberichtsbogen insgesamt 20 Punkte, wodurch sich sein Karrierekonto auf 33.006 Zähler belief. Die Passage zeigt eindrucksvoll, dass der Star-Spieler auch in seiner 20. NBA-Saison noch zu den absoluten Top-Performern der Liga gehört und keineswegs zu den absteigenden Größen gezählt werden muss.

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Positionierung in der ewigen Scorerliste

Bereits in der vergangenen Saison hatte Kevin Durant Michael Jordan hinter sich gelassen und sich den fünften Platz in der ewigen Scorerliste der NBA gesichert. Die Lakers-Legende, die im Jahr 2020 im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, hinterließ mit 33.643 Punkten in 20 NBA-Jahren eine enorme Spur. Aktuell fehlen Kevin Durant lediglich noch 637 Punkte, um auch Kobe Bryant zu überholen und auf den vierten Rang der ewigen NBA-Bestenliste vorzurücken. Die Distanz zu dieser nächsten historischen Marke ist überschaubar, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass der Houston-Rockets-Star weiterhin in einer hervorragenden Formkurve verläuft und seine Effizienz auf dem Parkett konstant hoch bleibt.

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Aktuelle Leistungen und Saisonstatistiken

Die aktuellen statistischen Daten von Kevin Durant belegen seine anhaltende Dominanz im professionellen Basketball. In der laufenden Saison verbucht der 38-Jährige durchschnittlich 21,6 Punkte, 5,4 Rebounds und 3,8 Assists pro Spiel. Sein bisheriger Saisonbestwert von 32 Punkten wurde bereits zuvor beim 116:104-Sieg der Houston Rockets gegen die Los Angeles Clippers aufgestellt. Diese Zahlen demonstrieren, dass die Kombination aus Erfahrung, technischer Präzision und körperlicher Fitness auch nach zwei Jahrzehnten auf höchstem Niveau funktioniert. Der Spieler, der im Laufe seiner Karriere bereits mehr als 500 Millionen US-Dollar in der NBA verdient hat, wirkt damit keineswegs als Veteran, der seinen Abschied vorbereitet, sondern als Akteur, der seine persönliche Bestleistung noch übertreffen will.

Finanzielle Sicherheit und künftige Perspektiven

Die sportlichen Ambitionen von Kevin Durant werden durch eine stabile finanzielle Grundlage im Klub der Houston Rockets abgesichert. Sein aktuelles Vertragsverhältnis läuft zwar zum Ende der laufenden Saison aus, jedoch verfügt der Forward über eine Option für das kommende Jahr in Höhe von 64 Millionen US-Dollar. Diese Vertragsstruktur bietet dem Spiel sowohl auf der sportlichen als auch auf der wirtschaftlichen Ebene eine klare Perspektive für die Fortsetzung seiner Karriere. Sollte es ihm gelingen, die Punktemarke von Kobe Bryant noch in der aktuellen Saison zu fallen, wäre dies ein weiterer wichtiger Beweis für seine Exzellenz. Die Kombination aus persönlichem Ehrgeiz und klubinterner Unterstützung deutet darauf hin, dass die Ära eines der erfolgreichsten Scorer aller Zeiten noch nicht zu Ende gegangen ist.