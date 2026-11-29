MCU-Chef Kevin Feige bestätigt, dass Robert Downey Jr. Victor Von Doom spielt und keine Tony-Stark-Variante ist. Die Fans bleiben skeptisch vor dem Start am 16. Dezember 2026.

Kevin Feige hat sich zur größten Spekulation rund um den kommenden Marvel-Film geäußert und bestätigt, dass Robert Downey Jr. die Rolle des Victor Von Doom übernimmt. Der Chef der Marvel Studios widersprach direkt der weit verbreiteten Theorie, Downey Jr. schlüpfe lediglich in die Haut einer multiversalen Variante des verstorbenen Tony Stark, die sich zu Doktor Doom entwickelt hat. Diese klare Aussage kommt kurz vor dem geplanten Kinostart, bleibt aber bei der Community umstritten.

Feige dementiert Stark-Variante-These

Die Debatte darüber, ob es sich um eine echte Figur oder ein Multiverse-Casting handelt, hält seit Monaten an. Feige nutzte den Verweis auf den Auftritt von Chris Evans als Captain America in Deadpool & Wolverine, um die Unsicherheit auszuräumen. Er verglich die Situation mit der Frage, ob Steve Rogers eine Variante von Johnny Storm sei, und betonte, dass die Antwort eindeutig nein lautet. Laut Feige ist Downey Jr. als Victor Von Doom zu sehen und nicht als Abschaltevariante einer früheren Figur.

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Skeptische Fans zweifeln an der Authentizität

Trotz der offiziellen Bestätigung zeigen sich viele Marvel-Fans skeptisch gegenüber den Worten des Studios. Die Angst vor bewussten Falschinformationen, um Überraschungen bis zum Release zu wahren, ist nach wie vor groß. Viele Zuschauer geben zu, dass sie erst nach dem Filmkino-Besuch an die Richtigkeit der Castings-Angaben glauben werden. Zudem wird es als bizarr empfunden, wenn ein Schauspieler so prominent auftritt, ohne dass eine plausible narrative Erklärung für die Ähnlichkeit mit Tony Stark im Film gegeben wird.

Regisseure enthüllen dunkle Seiten des Bösewichts

Die Filmregisseure Joe und Anthony Russo haben dem Magazin Empire weitere Einblicke in die Charakterisierung von Doctor Doom gegeben. Joe Russo beschrieb Doom als eine gothische Figur, die tiefgreifend durch Trauma geprägt ist und nach dem Tod ihres Kindes zerstört wurde. Er betonte die dunkle Magie und die Macht des Charakters, der bereit ist, sogar seine Seele zu verkaufen, um seine Ziele zu erreichen. Die Regisseure warnten davor, die Bedrohung durch Doom zu unterschätzen.

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Unterschiede zu Thanos und visuelle Ästhetik

Anthony Russo hob im Vergleich zum früheren Bösewicht Thanos hervor, dass Doom stark von seinem eigenen Ego angetrieben wird, während Thanos glaubte, einem höheren Wohl zu dienen. Die Atmosphäre des Films wird als sehr unheimlich und gruselig eingeschätzt, was aus der zutiefst beschädigten Psychologie des Protagonisten resultiert. Downey Jr. selbst zeigte sich begeistert von der Rücksichtslosigkeit der Rolle und erklärte, dass er die Zerstörung im Film verzehnfachen würde, was seine enorme Ambition für die Darstellung unterstreicht.

Release-Datum und nächste Schritte

Die Fans müssen nicht mehr lange auf die finale Klärung warten, da sich die Details erst im Kino enthüllen werden. Avengers: Doomsday ist für den 16. Dezember 2026 im deutschen Kino gestartet. Bis zu diesem Termin werden die Gerüchte und Spekulationen weiter anhalten, während die Produktion und die Marketingkampagne der Marvel Studios die Erwartungen der weltweiten Fangemeinde hochschrauben.