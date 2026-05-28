Kevin James hat Bedenken hinsichtlich einer möglichen Neuauflage von 'King of Queens'

Kevin James hat sich in einem Interview dazu geäußert, dass er Bedenken hinsichtlich einer möglichen Neuauflage von 'King of Queens' hat. Die Serie wurde von 1998 bis 2007 ausgestrahlt und war ein Publikumsliebling.

Kevin James hat Bedenken hinsichtlich einer möglichen Neuauflage der Comedy-Serie 'King of Queens'. Die Serie, die ursprünglich von 1998 bis 2007 lief, war ein Publikumsliebling und wurde von Kevin James und Leah Remini gespielt.

Die Serie folgt dem Leben des Zulieferers Douglas Heffernan und seiner Familie. Der Schauspieler hat sich in einem Interview dazu geäußert, dass er Bedenken hinsichtlich einer möglichen Neuauflage hat, insbesondere ohne den Serienschwiegervater Jerry Stiller, der kürzlich verstorben ist. Stiller spielte in der Serie die Rolle des Schwiegervaters von Kevin James und war ein zentraler Teil der Serie.

Kevin James hat angegeben, dass er Bedenken hinsichtlich einer möglichen Neuauflage hat, da er nicht sicher ist, ob die Serie ohne Stiller funktionieren könnte. Die Serie wurde von 1998 bis 2007 ausgestrahlt und war ein Publikumsliebling. Die Serie folgt dem Leben des Zulieferers Douglas Heffernan und seiner Familie. Der Schauspieler hat sich in einem Interview dazu geäußert, dass er Bedenken hinsichtlich einer möglichen Neuauflage hat, insbesondere ohne den Serienschwiegervater Jerry Stiller, der kürzlich verstorben ist.

Stiller spielte in der Serie die Rolle des Schwiegervaters von Kevin James und war ein zentraler Teil der Serie. Kevin James hat angegeben, dass er Bedenken hinsichtlich einer möglichen Neuauflage hat, da er nicht sicher ist, ob die Serie ohne Stiller funktionieren könnte. Die Serie wird ab dem 29. Mai 2026 auf dem Spartensender NITRO ausgestrahlt werden, wo sie als Evergreen in das Programm aufgenommen wird.

Die Serie wird werktags ab 18:20 Uhr ausgestrahlt werden und beginnt mit der ersten Episode aus der ersten Staffel





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Kevin James King Of Queens Neuauflage Jerry Stiller Comedy-Serie

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