Kevin James spricht über 'King of Queens'-Revival: 'Ohne Jerry Stiller unmöglich'

Der Schauspieler Kevin James hat im Interview über eine mögliche Neuauflage der erfolgreichen Comedy-Serie 'King of Queens' gesprochen. Er hat Zweifel, ob ein Revival ohne Jerry Stiller, der nicht mehr unter uns weilt, die Erwartungen der Fans erfüllen könnte. Fans der Serie können sich jedoch freuen, denn der Spartensender NITRO zeigt die komplette Serie ab dem 29. Mai 2026.

Leah Remini und Jerry Stiller haben Kevin James zum Publikumsliebling gemacht, doch wie steht es um eine mögliche Neuauflage des Comedy-Hits 'King of Queens'? Wir haben den Schauspieler dazu befragt.

Revival-Serien sind keine Seltenheit, doch in Deutschland, wo 'King of Queens' sehr erfolgreich war, würden sich viele Fans über eine Neuauflage freuen. Wir haben Kevin James im Interview gefragt, ob er sich eine Fortsetzung vorstellen kann. Im Video oben im Artikel könnt ihr seine Antwort sehen. James hat Bedenken, ob ein Revival ohne Jerry Stiller, der nicht mehr unter uns weilt, die Erwartungen der Fans erfüllen könnte.

Fans von 'King of Queens' können sich freuen, denn ab dem 29. Mai 2026 zeigt der Spartensender NITRO die komplette Serie. Immer werktags ab 18:20 Uhr werden Doppelfolgen ausgestrahlt, beginnend mit der ersten Episode aus der ersten Staffel





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

King Of Queens Kevin James Revival Serien Fernsehen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Eine unterhaltsame Verfilmung“: Diesen Abenteuerfilm mit Kevin Costner gibt es jetzt kostenlos in der ARD-MediathekDer Abenteuerfilm hat in den letzten Jahrzehnten Kultstatus erreicht.

Read more »

Knallharte Abrechnung von Kevin De BruyneNach dem letzten Spieltag der Serie A verkündet Antonio Conte seinen Abschied von der SSC Neapel. Eine Woche später schießt Kevin De Bruyne gegen seinen Ex-Coach und lässt seine Zukunft beim Traditionsklub offen.

Read more »

Das Chaos der Superstars: Von Brad Pitt bis Kevin Trapp und andere skurrile Nationalmannschafts-MomenteDie Woche liefert skurrile Fotos und Geschichten rund um die deutsche Nationalmannschaft und internationale Stars: Von ungewöhnlichen Duellen wie Kevin Trapp und Brad Pitt über bizarre Interna im DFB-Camp bis zu lustigen Aktionen von Manuel Neuer und Nick Woltemade als ZDF-Experte. Auch ehemalige Spieler wie Rivaldo und del Piero sorgen für Rätsel.

Read more »

Verletzt: Kevin Njie sagt Fame Fighting International abDas war's mit dem Comeback: Kevin Njie muss seinen Fame-Fighting-International-Kampf absagen. Das ist der Grund dafür.

Read more »