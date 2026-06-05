Kevin Manthey wechselt von Werder Bremen zum 1. FC Magdeburg

Der junge Stürmer Kevin Manthey schließt sich dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg an und unterschreibt einen Profivertrag. Nach seiner Jugendzeit bei Werder Bremen und ersten Erfahrungen in der Regionalliga soll er beim FCM den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

Kevin Manthey , ein junger Stürmer mit großem Potenzial, hat einen neuen Weg in seiner Karriere eingeschlagen. Der gebürtige Bremer wechselt vom SV Werder Bremen zum 1.

FC Magdeburg und unterschreibt dort einen Profivertrag. Manthey verbrachte einen Großteil seiner Jugend bei Werder, durchlief dort die Jugendmannschaften und sammelte bereits früh Erfahrungen im Herrenbereich. Nach einem kurzen Intermezzo bei der U19 des FCM im Sommer 2024 folgt nun der feste Schritt in die Profitruppe des Zweitligisten. Der 1,92 Meter große Angreifer überzeugte in der vergangenen Saison 2025/26 bereits mit der U23 der Bremer in der Regionalliga Nord, wo er in 18 Einsätzen vier Tore erzielte und eines vorbereitete.

Seine Kombination aus Größe und Tempo macht ihn zu einem vielversprechenden Talent, wie Sportdirektor Peer Jaekel betont. Manthey himself äußert sich begeistert über die neue Chance, sich beim FCM im Profifußball zu beweisen und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Mit diesem Transfer reagiert der 1. FC Magdeburg auf die Vorbereitung für die neue Zweitliga-Saison und verstärkt den Kanal im Sturmbereich.

Kevin Manthey ist nach Tony Reitz und Torben Müsel bereits der dritte Neuzugang im Sommer für die Magdeburger, die ihre Mannschaft gezielt für die Herausforderungen in der 2. Bundesliga zusammenstellen. Die Verantwortlichen des FCM sehen in dem jungen Spieler eine spannende Ergänzung mit großem Entwicklungspotenzial. Manthey wird in den kommenden Wochen und Monaten in die Mannschaft integriert und soll seine Qualitäten, insbesondere im Abschluss und in der Luft, unter Beweis stellen.

Der Wechsel stellt für den Stürmer einen wichtigen Karriereschritt dar, nachdem er in Bremen bereits wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Nun gilt es, den Sprung in den regelmäßigen Profibetrieb zu schaffen. Der 1. FC Magdeburg bietet ihm dafür die Plattform, und Manthey ist entschlossen, die ihm gebotene Chance bestmöglich zu nutzen.

Die Fans dürfen sich auf einen talentierten Angreifer freuen, der mit seiner Spielweise neue Impulse im Sturm der Magdeburger setzen soll. In den Planungen von Trainer und Sportdirektion spielt Manthey eine wichtige Rolle für die Zukunft des Vereins. Sein Werdegang zeigt, dass der FCM weiterhin auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzt, die in der 2. Bundesliga Fuß fassen wollen.

Der Transfer ist ein klares Signal für die ambitionierten Ziele des Clubs in der kommenden Saison. Kevin Manthey wird in den nächsten Tagen offiziell vorgestellt und kann dann gemeinsam mit dem Team die Vorbereitung auf die neue Spielzeit aufnehmen. Seine Hauptaufgabe wird es sein, im Sturmzentrum für Torgefahr zu sorgen und die etablierten Stürmer zu unterstützen oder gar zu ersetzen. Mit seiner physischen Präsenz und seiner Schnelligkeit bringt er ideale Voraussetzungen für das moderne Angriffsspiel mit.

Der FCM setzt darauf, dass Manthey seine bisherigen Leistungen konsolidieren und auf die nächste Ebene heben kann. Insgesamt ist dieser Wechsel für beide Seiten ein gewinnbringender Deal: Manthey erhält die Chance auf regelmäßige Einsätze im Profifußball, und der FCM erhält einen talentierten Stürmer mit Entwicklungspotenzial. Die Erwartungen sind dementsprechend hoch, aber auch realistisch, da Manthey noch Zeit braucht, um sich vollständig an das höhere Niveau zu gewöhnen. Die kommenden Testspiele und die ersten Spieltage der 2.

Bundesliga werden zeigen, wie schnell er sich einfindet. Unabhängig davon gilt der Transfer bereits jetzt als gelungener Schachzug der Magdeburger Verantwortlichen, die ihre Kaderplanung frühzeitig vorantreiben. Kevin Manthey symbolisiert den eingeschlagenen Weg des FCM, auf junge Talente zu setzen und sie gezielt zu fördern. Sein Profil passt hervorragend zu den Anforderungen der 2.

Bundesliga und den langfristigen Zielen des Vereins. Nun liegt es an Manthey selbst, durch harte Arbeit und sportliche Leistungen das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen und eine erfolgreiche Karriere in Magdeburg zu starten. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt, und alle Beteiligten blicken optimistisch auf die kommende Saison





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