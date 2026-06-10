Kevin McKenna kehrt als Co-Trainer zum 1. FC Köln zurück

Der 1. FC Köln verstärkt sein Trainerteam mit Rückkehrer Kevin McKenna. Der ehemalige Abwehrchef wird Co-Trainer von René Wagner und soll mit seiner Erfahrung zur Stabilisierung der Mannschaft beitragen.

Der 1. FC Köln hat einen weiteren Schritt in der Neuausrichtung seines Trainer-Teams vollzogen. Nur einen Monat nach dem Klassenerhalt in der Relegation holt der Verein mit Kevin McKenna (46) einen alten Bekannten als Co-Trainer zurück.

Der frühere Abwehrchef, der zwischen 2007 und 2014 insgesamt 153 Pflichtspiele für die Geißböcke absolvierte, wird künftig Chefcoach René Wagner (37) unterstützen. Die Verpflichtung des Kanadiers war seit Wochen Gegenstand von Spekulationen, nun ist sie offiziell. McKenna ist kein Unbekannter im Kölner Umfeld: Er arbeitete bereits von 2019 bis 2023 als Assistent von Steffen Baumgart, zunächst in Paderborn, später dann in Köln. In dieser Zeit sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga und prägte maßgeblich die defensive Stabilität der Mannschaft.

Nach einer kurzen Station als Co-Trainer bei Union Berlin kehrt er nun an den Geißbockheim zurück, wo er einst als Spieler legendäre Momente erlebte. McKennas Karriere als Profi war geprägt von Beständigkeit und Führungsqualitäten. Der gebürtige Kanadier begann seine Laufbahn in der schottischen Premiership, bevor er 2007 zum 1. FC Köln wechselte.

Dort avancierte er schnell zum Abwehrchef und war maßgeblich am Aufstieg 2008 beteiligt. Auch in der folgenden Bundesliga-Saison zeigte er konstante Leistungen, ehe der Verein 2012 den Abstieg hinnehmen musste. Insgesamt bringt McKenna auf 112 Bundesliga-, 98 Zweitliga- und 114 Premiership-Spiele zurück. Seine Erfahrung als Spieler und Trainer soll nun dem jungen Kölner Team zugutekommen.

Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler betonte: 'Kevin bringt durch seine Stationen bei verschiedenen Traditionsvereinen einen großen Erfahrungsschatz mit. Gleichzeitig kennt er den 1. FC Köln aus seiner eigenen Vergangenheit sehr gut. Seine fachliche Expertise und seine Persönlichkeit werden eine Bereicherung für unser Trainerteam sein.

' Die Rückkehr McKennas wird auch als strategischer Schachzug gewertet, um die Zusammenarbeit im Trainerteam zu intensivieren. René Wagner, der selbst erst seit dem vergangenen Februar Cheftrainer ist, kennt McKenna aus gemeinsamen Jahren als Assistenten unter Baumgart.

'Wir kennen uns jetzt seit einigen Jahren und konnten in unseren Stationen gemeinsam viel lernen. Er kennt mich und den Verein und kann sich zu 100 Prozent mit unserem Weg identifizieren', sagte Wagner. Das Duo soll die Kölner Mannschaft weiterentwickeln, die in der abgelaufenen Saison mit einer Mischung aus Erfahrung und Jugend den Klassenverbleib schaffte.

McKenna selbst zeigte sich glücklich über seine Rückkehr: 'Ich habe schon häufig gesagt, dass es für mich eine sehr große Ehre ist, bei einem so großen Verein erst spielen und jetzt trainieren zu dürfen. Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und den Jungs.

' Mit dieser Personalie setzt der FC ein Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in bewährte Kräfte - ein Signal, das in der aktuellen Umbruchphase von großer Bedeutung ist





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