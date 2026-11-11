Schalke-Torwart Kevin Müller festigt seine Position nach starkem Auftritt in Hoffenheim. Die Familie lebt im Ruhrgebiet, die Kabine folgt seiner Führung.

Der Torhüter Kevin Müller hat mit seiner aktuellen Spielweise beim FC Schalke 04 neue Argumente für eine vorzeitige Vertragsverlängerung gesammelt. Nach seinem Wechsel aus Heidenheim im Januar auf Leihbasis und der festen Verpflichtung im Sommer hält der Keeper an Gelsenkirchen fest, obwohl sein aktueller Vertrag nur bis zum Jahr 2027 läuft.

Familienentscheidung bindet Müller dauerhaft

Müller hofft darauf, noch lange in Gelsenkirchen bleiben zu können, da er mit seiner kompletten Familie ins Ruhrgebiet gezogen ist. Seine Frau Stefi hat ihren Lehrerjob in Baden-Württemberg gekündigt, um ihm zu folgen. Auch ihr Sohn Pepe, der aktuell fünfzehn Jahre alt ist, spielt in der U17 von Schalke und teilt mit seinem Vater das Handwerk als Torwart.

Also read CDU-Führung schlägt Aigner offiziell als Bundespräsidentin vor

Kabine folgt der klaren Führung des Kapitäns

Neben der sportlichen Performance hat sich Müller auch in der Mannschaftskammer unverzichtbar gemacht. Ein Insider berichtete gegenüber BILD, dass Kevin die Kabine sauber hält und unzufriedene Spieler beruhigt. Er wird von allen akzeptiert und respektiert, fungiert als Ansprechpartner und sorgt dafür, dass die Stimmung nicht kippt.

Advertisement

Kritische Analyse nach Niederlage gegen Hoffenheim

Nach dem Spiel in Hoffenheim redete der Torwart nichts schön und legte den Finger in die Wunde. Er betonte, dass man am Ende wieder mit null Punkten dastehe und trotz erspielter Chancen die Effizienz sowie das nötige Glück fehle, den Ball über die Linie zu drücken. Diese klare Ansage zeigt seinen Anspruch an die eigene Mannschaft.

Lob von Trainer Muslic für konstante Stärke

Trainer Manuel Baum oder sein Vorgänger wurden durch die Quelle impliziert, doch explizit lobte der damalige Verantwortliche Muslic den Einsatz des Torwarts. Muslic bezeichnete Kevin als den Mann, den man in solchen Momenten brauche und der notwendig sei. Das Extra-Lob unterstreicht die Bedeutung von Müller für den Verein.