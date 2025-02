Kevin Spacey erneut im Visier der Justiz: Neue Zivilklage wegen sexuellen Missbrauchs

Die Karriere des Oscarpreisträgers Kevin Spacey steht erneut vor einer neuen Herausforderung. Nach seinem Freispruch in London wegen sexuellen Missbrauchs wurde nun eine weitere Zivilklage gegen ihn eingereicht. Die Klage betrifft auch das Old Vic Theater in London.

Der US-amerikanische Schauspieler Kevin Spacey steht erneut vor Gericht. Nach seinem Freispruch in London im Sommer 2023 wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs wurde nun erneut eine Zivilklage gegen ihn eingereicht. Die Klage betrifft auch das Londoner Old Vic Theater, in dem Spacey zum Zeitpunkt der angeblichen Übergriffe tätig war. Details zu den Vorwürfen sind bisher noch nicht öffentlich bekannt. Es handelt sich bereits um die dritte Klage gegen den 65-Jährigen.

Im Oktober 2022 wurde er von einer New Yorker Jury ebenfalls für nicht schuldig befunden, nachdem sein Schauspielkollege Anthony Rapp ihn des sexuellen Missbrauchs beschuldigt hatte, als Rapp 14 Jahre alt war. Rapp war es gewesen, der im Herbst 2017 als erster öffentlich Anschuldigungen gegen Spacey erhoben hatte. Die Karriere des bis dahin gefeierten Darstellers kam in der Folge zum Erliegen. Netflix strich ihn aus der Erfolgsserie 'House of Cards' und Regisseur Ridley Scott schnitt alle Szenen mit Spacey aus seinem Film 'Alles Geld der Welt' und ließ sie mit Christopher Plummer nachdrehen. Zuletzt schien sich die Karriere von Spacey aber langsam zu erholen. Im Oktober des vergangenen Jahres teilte er auf seinem offiziellen X-Account eine Aufnahme von sich selbst, die ihn in historischem Kostüm hoch zu Ross zeigt. Dazu schrieb der zweifache Oscarpreisträger: 'Ein bisschen angeschlagen, aber ich bin froh, wieder auf dem Pferd zu sitzen.' Im vergangenen Jahr gestand er dem britischen Moderator Piers Morgan jedoch ein, 'Grenzen überschritten' und 'gegrabscht' zu haben





