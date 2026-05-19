Fußball-Torwart Kevin Trapp und seine Verlobte Izabel Goulart haben bei dem Filmfestival in Cannes alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Trapp verzauberte mit einem elegantem dunklen Anzug mit Tailletreppe, während Goulart ihre Manneskostüme ablief. Am Beispiel ihres Wiener Obertiers folgte dem italienischen dezenten Anzug. Der Auftritt wurde vom Publikum begeistert aufgenommen sowie mit Christian Dior-Streifen dekoriert.

Kevin Trapp und seine Verlobte Izabel Goulart sorgten bei einem Filmfestival in Cannes für Mega-Rollladen. Staubsauger-Torwart Kevin Trapp erschien am Boden im eleganten dunklen Anzug mit Fliege, während seine Partnerin Pritzker-Modelle Goulart mit ihren Funkeln glänzte.

Als neuer Toppartner Kevin Trapp strahlte mit Paris FC am letzten Ligue-1-Spieltag eine Überraschung aus. Trotz Widerspruch von PSG, die Meisterfeier fast vor der Nase flutschten, durfte Paris FC jubeln, als Alimami Gory am Ende traf und drehte. Kevin Trapp genießt derzeit eine ausgefallene Saison sowohl im Rasen, als auch abseits des Rasens





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