Kevin Warsh hat sein Amt als neuer Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve offiziell angetreten. Der 56-Jährige wurde am Freitag im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump für eine vierjährige Amtszeit als Nachfolger von Jerome Powell vereidigt.

Kevin Warsh hat sein Amt als neuer Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve offiziell angetreten. Der 56-Jährige wurde am Freitag im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump für eine vierjährige Amtszeit als Nachfolger von Jerome Powell vereidigt.

Unter den Gästen war auch die frühere Außenministerin Condoleezza Rice. Trump erklärte bei der Zeremonie, er wolle eine unabhängige Fed und Warsh solle „sein eigenes Ding“ machen. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er Weichenstellungen für niedrigere Leitzinsen erwartet und verwies darauf, dass starkes Wachstum auch die Rückzahlung der US-Schulden erleichtere. Im Senat sagte er zu, Zinsentscheidungen strikt unabhängig von politischen Erwägungen zu treffen.

Warsh kündigte eine reformorientierte Agenda an, zeigte sich offen für Zinssenkungen und will die Fed-Bilanz deutlich verkürzen. Der Führungswechsel fällt in eine Phase erhöhter Inflationssorgen: Die Verbraucherpreise stiegen im April um 3,8 Prozent, auch wegen gestiegener Energiepreise im Zuge des Irankriegs. Der ehemalige Fed Chef Powell will als einfaches Board-Mitglied bleiben. Warsh hat sich bereits für eine Zinssenkung geäußert, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Dies könnte jedoch auch zu einer Erhöhung der Inflation führen. Die Entscheidung der Federal Reserve wird in den kommenden Wochen sehr genau beobachtet werden





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