Der neue Fed-Chef Kevin Warsh wird nach seiner Vereidigung von Präsident Trump eine reformorientierte Geldpolitik verfolgen, darunter mögliche Zinssenkungen und eine Reduktion der Fed-Bilanz, während die Inflation weiter steigt.

Der Führungswechsel der US-Notenbank Federal Reserve fällt in eine Zeit steigender Inflation und wachsender Erwartungen an die Geldpolitik. Am vergangenen Freitag trat der 56-jährige Kevin Warsh sein Amt als neuer Vorsitzender an, nachdem er im Weißen Haus von Präsident Donald Trump für vier Jahre vereidigt und zuvor vom Senat bestätigt worden war.

Zu den anwesenden Gästen zählte auch die frühere Außenministerin Condoleezza Rice. Trump betonte bei der Zeremonie, dass er eine unabhängige Zentralbank wolle und Warsh sein "eigenes Ding" machen solle, während er gleichzeitig signalisierte, dass er niedrigere Leitzinsen erwarte, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und die Rückzahlung der Staatsschulden zu erleichtern. Im Senat wurde zudem zugesichert, dass zukünftige Zinsentscheidungen frei von politischem Einfluss bleiben sollen. Warsh hat direkt nach seiner Amtseinführung eine reformorientierte Agenda vorgestellt.

Er zeigte sich offen für mögliche Zinssenkungen und kündigte an, die Bilanz der Fed deutlich zu verkleinern, um die Geldmenge zu straffen. Der ehemalige Fed-Chef Jerome Powell wird künftig als einfaches Vorstandsmitglied weiterarbeiten. Der Kontext dieses Wechsels ist von hoher Unsicherheit geprägt: Die Verbraucherpreise stiegen im April um 3,8 Prozent, wobei steigende Energiepreise im Zuge des Irankriegs eine wesentliche Rolle spielten.

Analysten prüfen bereits, welche Auswirkungen die erwarteten Zinsentwicklungen auf Finanzderivate haben werden, und weisen auf ein morgiges Webinar hin, in dem Expertin Lisa Hegi die wichtigsten Stellschrauben für Zinsen und deren Einfluss auf verschiedene Produkte erläutern wird. Parallel zu den politischen Entwicklungen wirbt die HSBC auf ihre Zertifikate-Masterclass, die sowohl Grundlagen der Börse als auch fortgeschrittene Strategien für Zertifikate und Money Management abdeckt.

Teilnehmer erhalten nach einem Abschlusstest ein Zertifikat und werden aufgefordert, sich mit den Chancen und Risiken von Hebelprodukten vertraut zu machen, insbesondere hinsichtlich Emittentenbonität und Ausfallrisiken. Hinweis: Das vorliegende Dokument ist ein Marketinginstrument der HSBC Continental Europe S.A. Germany, richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich und enthält keine unabhängige Finanzanalyse. Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf der HSBC-Website oder über die kostenfreie Rufnummer





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