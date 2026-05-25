Der Verbleib der Federal Reserve in einer Zeit hoher Inflation, steigender Energiepreise und aufgeheizter Zinspolitik begleitet der Amtsantritt von Kevin Warsh, der 56‑jährige Mann wurde von Präsident Trump im Weißen Haus vereidigt und kündigte eine reformorientierte Agenda an.

Kevin Warsh wurde im Weißen Haus von Präsident Donald Trump vereidigt und tritt damit die Rolle des Vorsitzenden der Federal Reserve ein. Der 56‑Jährige Absolvent der Stanford University wurde im Rahmen eines offiziellen Antritts bei einem Schwenk der Kontrollen zum Nachfolger von Jerome Powell bestimmt.

Die Verleihung der Pflichtbegabung gipfelte in einer steilen Lernkurve zum Thema Geldpolitik und wurde von der ehemaligen Außenministerin Condoleezza Rice begleitet, die als Repräsentantin der Bundesregierung anwesend war. Trump betonte die Notwendigkeit einer unabhängigen Fed, die von politischen Interessen weitgehend abgeschirmt sein soll. Gleichzeitig äußerte er seinen Wunsch, die Leitzinsen zu senken und damit das Wachstum und die Schuldenrückzahlung zu unterstützen. Der Senat hat Warsh bereits einstimmig bestätigt, was einen klaren Karrierepfad dieser Besetzung wahrt.

Warsh kündigte an, dass er sich auf eine konsequente Reform seiner Agenda konzentrieren wolle, um das Gleichgewicht zwischen Inflationsbekämpfung und Wirtschaftswachstum zu wahren. Er hielt seine unerbittliche Haltung gegenüber Zinssenkungen betont und erklärte, dass die Bilanz der Fed gekürzt werden müsste. Dabei will er den Fokus auf die Mithilfe von Geldpolitischen Instrumenten zur Erreichung der Inflationsziele stellen.

Warsh ruft die Fed ins Auge, dass sie ein Board mit vier Mitgliedschaften vereinbaren muss, um die Verantwortung besser verteilen zu können und gleichzeitig die Reaktionsgeschwindigkeit auf Herausforderungen erhöhen kann. Die Forbes-Analyse prognostiziert, dass die Fed in den kommenden Monaten jegliche den Inflationsrisiken stellen muss, um die weitere Wirtschaftsentwicklung bestmöglich zu begleiten.

Warsh betonte in seiner Rede, dass das aktuelle Inflationsniveau, das im April um 3,8 Prozent zur Steigerung der Verbraucherpreise führte – vor allem durch stark gestiegene Energiepreise im Zuge eines Konflikts im Nahen Osten – die Entscheidung einer Anpassung der Zinspolitik unumgänglich mache. Er zeigte sich offen für weitere Zinssenkungen und kündigte eine klare Reform der Bilanz bei der Fed. Er überzeugte sein Publikum davon, dass die Erhöhung der Geldmenge zu Schuldenweisen von den bestehenden Zinssätzen beeinflusst werden könne.

Und als Teil seiner Agenda will er die Fed mit einem niedrigeren Budget entlasten. Zuletzt wird der neue Präsident der Fed die Arbeitsbedingungen der Zentralbank mit einer klaren, intuitiven und moderat geführten Argumentation konkretisieren. In den letzten Jahren hat Verzögerungen in der Zinspolitik großen Teil der Kurse im Wertpapiermarkt zu Beeinträchtigungen geführt, Warsh konnte dem indem erfolgreich erklären, dass die Inflation unter dem Obergraben bestehen bleibt und das Wachstum weiter stark bleibt.

Diese Bemühungen hängen damit zusammen, dass Geldpolitik und Inflationsbedigungen chronisch schwierig sind, weshalb Warsh seine Entscheidung getroffen hat und er die Fed in eine verständlichere Richtung weiter bringt"





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