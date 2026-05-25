Kevin Yebo wechselt leihweise von Chemnitz zu La Laguna Tenerife

Der deutsche Power Forward Kevin Yebo unterschreibt bis Saisonende eine Leihe beim spanischen Spitzenklub La Laguna Tenerife und bereitet sich auf entscheidende Playoff‑Spiele vor.

Kevin Yebo hat nach dem Ende der deutschen Basketball saison einen überraschenden Schritt nach Südwesten gemacht. Der 2,06 Meter große Power Forward, der bislang für die Niners Chemnitz in der Easycredit BBL aktiv war, unterschrieb auf Leihbasis einen kurzfristigen Vertrag mit dem spanischen Erstligaklub La Laguna Tenerife .

Der kanarische Verein, der bereits zweimaliger Champions-League‑Sieger ist und momentan den siebten Platz in der ranghohen Liga ACB belegt, nutzte die Gelegenheit, um seine Kaderbreite für das Saisonende zu verstärken. Yebo kam am Sonntagabend auf der Insel an, absolvierte am darauffolgenden Montag die erforderliche ärztliche Untersuchung im Rambla‑Krankenhaus und war bereits am selben Tag für das Training freigegeben. Damit steht er nun bereit, um sofort in die Roten einzusteigen und das Team in den anstehenden Partien zu unterstützen.

In Chemnitz hatte Yebo in der laufenden Saison 50 Pflichtspiele bestritten und dabei im Schnitt 26 Minuten pro Begegnung auf dem Platz verbracht. Er erwirtschaftete durchschnittlich 16,4 Punkte, 6,3 Rebounds und 1,6 Assists, wodurch er zu den zuverlässigsten Innenspielern des Vereins zählte. Die Niners verpassten die Play‑Ins in der BBL lediglich knapp, während in Spanien die Playoffs bereits in vollem Gange sind. Auf Teneriffa steht das entscheidende Spiel gegen Bilbao Basket an, das am Freitag ausgetragen wird.

Bilbao befindet sich aktuell auf dem achten Tabellenplatz, also direkt hinter Tenerife, und das Ergebnis der Begegnung ist von großer Bedeutung: Der Verlierer muss im Viertelfinale gegen den europäischen Giganten Real Madrid antreten, während der Sieger eine komfortablere Position in den Playoffs einnimmt. Zusätzlich wird Yebo auf den Kanaren mit einem ehemaligen Teamkollegen aus Chemnitz, Wes Van Beck, zusammentreffen, der ebenfalls seit Saisonbeginn für Tenerife aktiv ist.

Die Leihe von Yebo läuft bis zum Ende der spanischen Saison, danach kehrt er laut Angaben von SPORT BILD zum deutschen Klub zurück – sofern kein neuer Vertrag geschlossen wird. Sein bestehender Vertrag bei den Ninners läuft im Sommer aus, und nach einem kurzen, nicht erfolgreich absolvierten Aufenthalt bei den Bayern hat Yebo immer wieder betont, dass das Wohlfühlklima für ihn entscheidend sei. Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt unklar, welchen Weg der 27‑jährige Big Man nach der Leihe einschlagen wird.

Ob er in Deutschland bleibt, zu einem anderen europäischen Top‑Club wechselt oder vielleicht sogar langfristig nach Teneriffa wechselt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen





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