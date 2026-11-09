KFC in den Dolomiten: Fastfood-Expansion ab Dezember 2026 sorgt für Empörung

Zwei KFC-Filialen in den italienischen Dolomiten bei 1700 und 2123 Metern Höhe öffnen ab dem 5. Dezember 2026. Bergbefürworter und Naturschützer kritisieren die Kommerzialisierung scharf.

Die US-amerikanische Fastfood-Kette KFC plant einen spektakulären und umstrittenen Einmarsch in die italienischen Alpen. Ab dem 5. Dezember 2026 sollen zwei neue Filialen im Herzen der Dolomiten eröffnen. Die Standorte liegen auf extremen Höhenlagen: eine bei 1700 Metern in Madonna di Campiglio und eine weitere bei 2123 Metern in Cortina d'Ampezzo.

Kommerzielle Expansion auf alpinen Höhenmetern

Diese konkreten Pläne für die Eröffnung von Fastfood-Restaurants in den Wintersportregionen haben bereits vor dem Start massive Reaktionen ausgelöst. Die Betreiber wollen die hohe touristische Nachfrage in den Feriengebieten nutzen, indem sie das bekannte Menü mit Pommes, riesigen Eimern knuspriger Hähnchenfilets und scharfen Chickenwings anbieten. Für Urlauber in diesen Regionen ist dies eine plötzliche und unerwartete Veränderung des lokalen Angebots.

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Die beiden Filialen entstehen in zwei der bekanntesten und beliebtesten Wintersportorte Italiens. Madonna di Campiglio befindet sich in der Autonomen Provinz Trient (Trentino), während Cortina d'Ampezzo zur Region Venetien (Veneto) gehört. Beide Orte sind international als Hochburgen des Ski- und Wintersports bekannt und ziehen jedes Jahr Tausende von Besuchern an, die die spezifische alpine Atmosphäre suchen.

Naturschützer warnen vor Verlust der regionalen Identität

Luigi Casanova, der Präsident der internationalen Organisation Mountain Wilderness, äußert sich scharf gegen diese Entwicklung. Er warnt davor, dass die einzigartigen Berglandschaften der Dolomiten zunehmend zu austauschbaren Freizeitparks verkommen. Laut Casanova ist die Zeit der traditionellen regionalen Küche, wie Polenta mit Luganega-Wurst, vorbei. Stattdessen würden nun frittiertes Hähnchen, dröhnende Musik und permanente Helikopterflüge die Ruhe der Berge stören.

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Paola Demagri, eine Abgeordnete des Trentiner Landtags, geht in ihrer Kritik noch einen Schritt weiter. Sie bezeichnet den Standort in Madonna di Campiglio als besonders kritisch, da das Gebiet bereits jetzt durch Après-Ski-Veranstaltungen stark belastet ist. Aus ihrer Sicht handelt es sich um einen Verkauf der regionalen Identität an das "Hähnchen aus Kentucky". Touristen, die ins Trentino reisen, würden keine verblasste Kopie eines amerikanischen Einkaufszentrums vorfinden wollen.

Social-Media-Reaktionen und kulturelle Bedenken

In den sozialen Netzwerken zeigt sich eine breite Empörung unter der deutschen und italienischen Bevölkerung. Ein Instagram-Nutzer stellt fest, dass es auf 2000 Metern Höhe inzwischen bereits Sushi, Austern und DJ-Sets gebe. KFC sei der nächste Neuzugang in einer Kette von Kommerzialisierung. Ein weiterer Kommentator bezeichnet die Entscheidung als unbegreiflich und absurd, da dies dem Wesen der Alpen widerspreche.

Bergliebhaber fürchten, dass die Dolomiten ihre einzigartige kulturelle und landschaftliche Prägung verlieren. Viele Gäste suchen traditionell urige Hütten mit regionalen Spezialitäten und erwarten keine Fastfood-Ketten. Die Kritik richtet sich daher nicht nur gegen eine einzelne amerikanische Marke, sondern gegen die generelle Frage, wie viel Kommerzialisierung die Bergwelt noch vertragen kann, ohne ihre Authentizität zu verlieren.

Auswirkungen auf den Tourismus und zukünftige Perspektiven

Die geplante Eröffnung im Dezember 2026 markiert einen Wendepunkt für die Tourismusstrategie in diesen Regionen. Während Befürworter neue Einnahmequellen und Convenience für die Gäste sehen, sehen Gegner eine Gefahr für die langfristige Attraktivität der Destination. Die Debatte dreht sich darum, ob die Nachfrage nach schnellem, globalem Fastfood die traditionelle alpine Kultur verdrängt.

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Die Datenübertragung an Drittstaaten wie die USA im Rahmen der DSGVO wird ebenfalls kritisch diskutiert. Dies verstärkt das Gefühl, dass lokale Werte durch globale Konzerne überschrieben werden. Die Zukunft der Dolomiten wird maßgeblich davon abhängen, wie stark der Widerstand gegen solche Projekte wird und ob es gelingt, den Tourismus nachhaltiger und regionaler auszurichten, bevor die Bergwelt endgültig ihren Charakter verliert.