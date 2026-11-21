Der KFC Uerdingen 05 feiert unter Trainer Thomas Langeneke den ersten Drittliga-Erfolg gegen Sonnenhof Großaspach. Erfahren Sie mehr über die Torschützen und die Entwicklung der Mannschaft.

Der KFC Uerdingen 05 hat unter seinem neuen Cheftrainer Thomas Langeneke den ersten Sieg in der 3. Liga eingefahren. Bei einem klaren 3:1-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach demonstrierte die Mannschaft aus Krefeld eine dominante Leistung, die vor allem in der ersten Halbzeit beeindruckte. Der Erfolg folgt auf einen starken 3:0-Triumph im Niederrhein -Pokal gegen den Aufstiegsfavoriten MSV Duisburg.

Erster Drittliga-Erfolg unter Langeneke

Die Partie vor 26.142 Zuschauern in Düsseldorf begann mit einer Überraschung, da die Gäste von Sonnenhof Großaspach initially aktiv waren. Doch Fortuna fand schnell den Rhythmus und übernahm die Kontrolle über das Spielgeschehen. Der Durchbruch gelang Hamza Anhari in der neunten Minute, der nach einer Vorlage von Steven van der Slot das 1:0 erzielte. Es war sein erstes Tor in der 3. Liga nach langer Durststrecke.

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Die Führung wurde schnell verdoppelt. Eine brillante Kombination endete in der sechzehnten Minute mit dem 2:0 durch Filimon Gerezgiher. Yassime Bouchama legte dabei mit der Hacke perfekt auf den Stürmer ab. Bis zur Pause festigte Düsseldorf die Position und zeigte eine Reife, die eindeutig die Handschrift des neuen Trägers trug. Der Erfolg markiert einen wichtigen Schritt in der neuen Ära des Vereins.

Reaktionen und Zuschauerrekord in Krefeld

Das Spiel zog eine Rekordzahl an auswärtigen Fans an. 400 Anhänger von Sonnenhof Großaspach reisten nach Düsseldorf, begleitet von einem Transparent, das das ganze Dorf feierte. Darunter befand sich auch die Schlager-Stars Andreas Berg, die in Krefeld geboren wurde und seit 2007 in Großaspach lebt. Sie ist mit dem Mäzen und Klub-Mitbegründer Uli Ferber verheiratet, was die Verbindung zwischen den Vereinen unterstreicht.

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Obwohl die Fans von Großaspach reisten, war die sportliche Freude für das Ehepaar Berg-Ferber bescheiden. Die Gastgeber dominierten das Geschehen weitaus. Nach der Pause schien ein kleiner Dämpfer die Stimmung zu trüben. Mete Öztunali erzielte in der fünfzigsten Minute das Anschlusstor zum 1:3. Doch dies konnte die Dynamik der Heimmannschaft nicht nachhaltig stören.

Abgeschlossenheit durch Kapitän Jorrit Hendrix

Die Entscheidung fiel früh im zweiten Durchgang. Kapitän Jorrit Hendrix erhöhte auf 3:0, als er aus achtzehn Metern in den Winkel traf. Dieses Tor besiegelte das Schicksal der Partie endgültig und sorgte für Lockerheit im Kader von Uerdingen. Im Gegensatz zu früheren Spielen, bei denen Fortuna nach einer 2:0-Führung gegen Ingolstadt noch verlor, zeigte die Mannschaft diesmal konsequente Durchschlagskraft.

Thomas Langeneke feierte damit seinen ersten Sieg in der Drittklassigkeit. Obwohl der KFC Uerdingen 05 weiter weit von den oberen Tabellenplätzen entfernt ist, signalisiert die Leistung einen klaren Richtungswechsel. Die Marschrichtung stimmt wieder, und im Düsseldorfer Raum darf nun wieder von sportlichen Perspektiven geträumt werden.