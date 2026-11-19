Franke und Bornberg warnt vor Fallstricken in Kfz-Tarifen. Bis 30. November 2026 Fristen prüfen, Akkuschutz und Wildunfälle sichern. Ratgeber für Autofahrer.

Die meisten Kraftfahrzeughalter können ihre Kfz-Versicherung bis zum 30. November 2026 wechseln, doch dabei lauern tückische Risiken im Kleingedruckten. Die Expertenberatung Franke und Bornberg warnt eindringlich davor, sich allein am niedrigsten Beitragssatz zu orientieren, da viele günstige Tarife im Schadensfall hohe Lücken aufreißen können. Insbesondere bei Neuwagen und Elektrofahrzeugen entscheiden die spezifischen Leistungsparameter darüber, ob eine Absicherung finanziell Sinn ergibt oder zu einem massiven Eigenanteil zwingt.

Wiedergabetage und Elektrobatterie als Schlüsselfaktoren

Ein zentrales Problem bei der Neuwagenversicherung betrifft die Regelung zum Wiederbeschaffungswert im Falle eines Totalverlusts. Wenn ein Fahrzeug etwa zweieinhalb Jahre nach dem Kauf unbewaffnet zerstört wird, zahlt die Vollkasko zunächst nur den marktüblichen Gebrauchtwagenpreis. Die Lücke zum ursprünglichen Neupreis wird nur von bestimmten Tarifen geschlossen, wobei sich die Laufzeiten der Neuwagenersetzung zwischen 24 und 48 Monaten unterscheiden. Bei reinen Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden kommt eine weitere, entscheidende Dimension hinzu: die Absicherung der Hochvoltbatterie. Da der Akku das teuerste Einzelteil des Fahrzeugs darstellt, ist es entscheidend, ob der Versicherer ihn zum Neuwert ersetzt oder ob hier Minderungen vorgenommen werden, was schnell zu einem wirtschaftlichen Totalschaden führen kann.

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Gestiegene Teilepreise und Wildunfallstatistiken

Die Berechnung der neuen Beitragsrechnungen im Herbst 2026 fällt für viele Versicherte überraschend hoch aus, da die Kostenbasis fundamental gestiegen ist. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) verzeichnete einen Anstieg der Kfz-Ersatzteilpreise von mehr als 80 Prozent seit 2016 bis zum Stand im Oktober 2026. Parallel dazu verändert sich die Flottenstruktur drastisch; laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) waren am 1. Januar 2026 erstmals über zwei Millionen reine Elektroautos zugelassen. Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2026 stellten diese jeden vierten Neuwagen, was die Reparaturkosten in Werkstätten weiter in die Höhe treibt, da Elektrofahrzeuge speziellere und teurere Reparaturen erfordern.

Neben den allgemeinen Teilekosten spielen spezifische Schadensarten eine massive Rolle in der Kalkulation. Der GDW meldete für das Jahr 2024 rund 252.000 Marderschäden an kaskoversicherten Fahrzeugen, wobei der Durchschnittsschaden bei etwa 620 Euro lag. Bei Elektrofahrzeugen kann ein beschädigtes Hochvoltkabel den kompletten Kabelsatz und folglich auch Elektroniksysteme betreffen. Zudem registrierten die Versicherer 2025 etwa 276.000 Wildunfälle, was einem Unfall nahezu alle zwei Minuten entspricht. Viele Standardtarife decken hier nur Haarwild ab, während Tarife mit besserer Leistung auch Kollisionen mit Hunden, Vögeln oder Nutztieren einschließen.

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Fahrlässigkeit und Rabattschutz beim Wechsel

Eine weitere erhebliche Kostenfalle stellt das Verhalten bei Unfällen dar, das als grob fahrlässig gewertet werden kann. Wer etwa eine rote Ampel übersieht, weil er das Navigationssystem bedient, riskiert eine Kürzung der Kaskoleistung durch den Versicherer. Hochwertige Tarife verzichten explizit auf diesen Einwand und leisten dennoch, was bei der Vertragsgestaltung geprüft werden sollte. Ebenso wichtig ist der Rabattschutz beim Wechsel der Gesellschaft. Wenn Versicherte bei ihrem vorherigen Anbieter einen Rabattschutz besaßen, jedoch innerhalb der Vertragslaufzeit einen Schaden meldeten, müssen sie diesen Schutz auch beim neuen Anbieter wieder aktivieren. Andernfalls übermitteln Vorversicherer den tatsächlichen, durch den Schaden verschlechterten Schadenverlauf, was zu einer schlechteren Schadenfreiheitsklasse und einem höheren Beitrag führt.

Gerichtsurteile und neue Testergebnisse

Die Relevanz einer umfassenden Absicherung zeigt ein aktueller Rechtsstreit vor dem Landgericht Koblenz. Ein Abschleppdienst forderte für die Einlagerung eines verunglückten Hybridfahrzeugs wegen Brandgefahr rund 38.600 Euro, wobei das Gericht in seinem Urteil vom 4. Mai 2026 (Az. 14 O 169/24) nur einen Bruchteil als berechtigt ansah. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dass gute Tarife nicht nur die Batterie selbst, sondern auch Bergungs- und Entsorgungskosten sowie Ladekabel und Wallboxen abdecken. Für Verbraucher stellt Franke und Bornberg im aktuellen Kfz-Versicherungs-Test für ntv fest, dass 102 Tarife für Pkw und 98 Tarife für Elektrofahrzeuge hinsichtlich Leistung und Preis analysiert wurden, um diese komplexen Unterschiede transparent zu machen und finanzielle Risiken im Schadensfall zu minimieren.