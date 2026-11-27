Deine Kfz-Versicherung läuft einfach weiter? Das kann dich Geld kosten! Warum sich gerade im Herbst ein Tarifvergleich lohnt und welche Frist du kennen solltest.

Reifen wechseln, Auto winterfest machen, vielleicht schon die ersten Weihnachtsgeschenke besorgen: Im Herbst gibt es einiges zu tun. Eine Sache solltest du dabei nicht vergessen: deine Kfz-Versicherung.

Denn ein Tarifcheck kann sich gerade jetzt richtig lohnen. Deine Kfz-Versicherung läuft einfach weiter? Das kann dich Geld kosten! Warum sich gerade im Herbst ein Tarifvergleich lohnt und welche Frist du kennen solltest.

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Wer ein Auto hat, muss das auch versichern. Am liebsten natürlich so günstig wie möglich bei maximalen Leistungen. Ist der Vertrag einmal gefunden, läuft er einfach so vor sich hin. Solange nichts passiert und die Beiträge regelmäßig abgebucht werden, beschäftigen sich die wenigsten weiter damit.