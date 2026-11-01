Kfz-Versicherung wechseln: Frist bis 30.11. beachten und bei Allianz Direct sparen

Autofahrer können ihre Kfz-Versicherung bis zum 30. November kündigen. Erfahren Sie, wie der Wechsel zu Allianz Direct funktioniert und welche Tarife sich lohnen.

Die Zeit für einen Wechsel der Kfz-Versicherung läuft ab Ende November. Viele Autofahrer stehen vor der Entscheidung, ihren alten Tarif zu beenden und zu einem neuen Anbieter zu wechseln. Da die meisten Verträge zum Jahresende enden und eine Kündigungsfrist von einem Monat gilt, muss die Kündigung dem bisherigen Versicherer spätestens bis zum 30. November vorliegen. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um von günstigeren Konditionen zu profitieren und den Versicherungsschutz an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen.

Kfz-Versicherung rechtzeitig kündigen

Wer seine Kfz-Versicherung wechseln möchte, muss diese beim bisherigen Versicherer kündigen. Normalerweise ist dies schriftlich zum Ende eines Versicherungsjahres möglich. Die Einhaltung der einmonatigen Frist ist dabei entscheidend. Läuft die aktuelle Kfz-Versicherung bis zum 31. Dezember, muss die Kündigung spätestens bis zum 30. November beim Versicherer eingehen. Um sicherzustellen, dass keine Lücken im Versicherungsschutz entstehen und alle wichtigen Fristen eingehalten werden, sollten Halter das Enddatum in ihrem laufenden Vertrag prüfen. Ein frühzeitiges Handeln vermeidet Stress und gewährleistet einen nahtlosen Übergang zum neuen Tarif.

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Allianz Direct als Alternative nutzen

Allianz Direct bietet Autofahrern die Möglichkeit, ihre Kfz-Versicherung jederzeit online abzuschließen, zu verwalten und anzupassen. Der Anbieter verspricht Top-Leistungen und erstklassigen Service, wobei auch junge Fahrer von schnellen Schadensregulierungen und günstigen Beiträgen profitieren können. Laut einem Preisvergleich der Kfz-Haftpflichttarife mit ausgewählten Anbietern vom Oktober 2026 lassen sich bei Allianz Direct bis zu fünfzig Prozent sparen. Zudem gibt es Sonderaktionen, wie dreißig Prozent Rabatt auf den Rabattschutz. Die Allianz-Sicherheit soll dabei bezahlbar bleiben und den Fahrern sowie ihrem Fahrzeug zuverlässigen Schutz bieten.

Rabattschutz und Schadenfreiheitsklasse

Eine wichtige Zusatzoption ist der Rabattschutz, der zusätzliche Sicherheit bietet. Bei der Kfz-Haftpflicht und der Vollkasko ändern sich die Schadenfreiheitsklassen bei einem Schaden pro Jahr bei Allianz Direct nicht. Dadurch bleiben die Beiträge stabil, was insbesondere für Fahrer attraktiv ist, die trotz kleinerer Vorfälle nicht teurer versichert werden wollen. Diese Option hilft, langfristige Ersparnisse zu sichern und schützt vor Beitragserhöhungen nach Unfällen. Für viele Autoliebhaber ist dies ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl des neuen Anbieters.

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Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko

Die Kfz-Haftpflicht ist gesetzlich vorgeschrieben und deckt Schäden ab, die andere Personen oder deren Eigentum erleiden. Wer nur diese Absicherung wählt, trägt Schäden am eigenen Fahrzeug selbst. Die Kfz-Teilkaskoversicherung ergänzt dies durch den Schutz vor Naturgefahren wie Hagel oder Diebstahl. Die Kfz-Vollkaskoversicherung umfasst alle Leistungen der Teilkasko plus selbst verschuldete Unfallschäden und Vandalismus. Ob Teil- oder Vollkasko sinnvoll ist, hängt vom Alter und Wert des Wagens ab. Eine Vollkasko lohnt sich oft bei Neuwagen oder teuren Gebrauchtfahrzeugen, während eine Teilkasko bereits bei Fahrzeugen ab etwa fünf Jahren und sogar bis zu dreißig Jahren Sinn ergeben kann.

Selbstbeteiligung senkt Beiträge

Viele Halter fragen sich, was es mit der Selbstbeteiligung auf sich hat. Diese vertraglich festgelegte Summe beteiligt den Fahrer am versicherten Schaden, beispielsweise hundertfünfzig Euro bei Teilkasko oder dreihundert Euro bei Vollkasko. Im Gegenzug fallen die laufenden Beiträge niedriger aus. Es empfiehlt sich daher, die Höhe der Selbstbeteiligung sorgfältig zu wählen, um die Balance zwischen monatlicher Belastung und Eigenrisiko zu finden. Informieren Sie sich umfassend, um den Tarif zu finden, der am besten zur individuellen Situation passt.

Wichtige Unterlagen für den Abschluss

Zum Abschluss einer neuen Kfz-Versicherung benötigen Sie Angaben aus der Zulassungsbescheinigung Teil I, auch Fahrzeugschein genannt. Dazu gehören unter anderem das Datum der Erstzulassung. Zudem sollte die letzte Beitragsrechnung der aktuellen Versicherung bereitliegen. Auf dieser finden Sie wichtige Informationen wie den Namen der Vorversicherung, die Vertragsnummer sowie die aktuelle Schadenfreiheitsklasse. Der Versicherungsschutz beginnt zum gewählten Startdatum. Vollumfänglich abgesichert sind Sie, sobald der Versicherungsschein vorliegt und der erste Beitrag bezahlt wurde. Achten Sie darauf, dass die Haftpflichtsumme idealerweise hundert Millionen Euro für Sachschäden beträgt und der Schaden-Service rund um die Uhr erreichbar ist.