Khedira denkt über Mourinho-Angebot nach, könnte sich der Kreis schließen

Der Bericht zufolge laufen bereits Gespräche zwischen den beiden Seiten. Eine Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen, Khedira denkt demnach über das Angebot nach. Für den WM-Held von 2014 wäre es die erste Trainerstation überhaupt. Mourinho legt großen Wert darauf, einen ehemaligen Real-Profi in seinem Trainerstab zu haben. Khedira spielte zwischen 2010 und 2015 für die Königlichen und wurde damals von Mourinho nach Madrid geholt. Mit dem Ex-Innenverteidiger Pepe (43) war ein weiterer ehemaliger Mourinho-Schützling mit der Position des Co-Trainers bei Real in Verbindung gebracht worden. Pepe jedoch dementierte diese Gerüchte als reine "Spekulationen in den sozialen Medien". Khedira hat sich hingegen nicht zu dem Thema geäußert. Bisher hat sich unser Weltmeister von 2014 hauptsächlich als TV-Experte verdingt, war lediglich kurz von 2022 bis 2023 als Berater des Managements bei Ex-Klub tätig. Die Stelle als Mourinhos Co-Trainer bei Real Madrid wäre zweifelsohne ein großer Schritt. Für eine Rückkehr auf die Bank scheint Khedira prinzipiell offen zu sein, hat immerhin den Trainerschein gemacht. Dass Khedira und Mourinho ein enges Verhältnis verbindet, ist längst bekannt. Gegenüber der WELT bezeichnete der Ex-Nationalspieler den Portugiesen 2025 sogar als seinen "Ziehvater des Fußballs". Schließlich war es Mourinho, der Khedira 2010 als 23-Jährigen zu Real Madrid holte und ihn dort zu einem der prägenden Mittelfeldspieler seiner Generation formte. Nun könnte sich der Kreis schließen. Mourinho soll Khedira gerne zurück nach Madrid holen wollen. Dort würde jedoch viel Arbeit auf den Deutschen warten. Nach einer enttäuschenden Saison steht bei den Königlichen ein größerer Umbruch bevor.

Der Bericht zufolge laufen bereits Gespräche zwischen den beiden Seiten. Eine Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen, Khedira denkt demnach über das Angebot nach. Für den WM-Held von 2014 wäre es die erste Trainerstation überhaupt.

Mourinho legt großen Wert darauf, einen ehemaligen Real-Profi in seinem Trainerstab zu haben. Khedira spielte zwischen 2010 und 2015 für die Königlichen und wurde damals von Mourinho nach Madrid geholt. Mit dem Ex-Innenverteidiger Pepe (43) war ein weiterer ehemaliger Mourinho-Schützling mit der Position des Co-Trainers bei Real in Verbindung gebracht worden. Pepe jedoch dementierte diese Gerüchte als reine "Spekulationen in den sozialen Medien".

Khedira hat sich hingegen nicht zu dem Thema geäußert. Bisher hat sich unser Weltmeister von 2014 hauptsächlich als TV-Experte verdingt, war lediglich kurz von 2022 bis 2023 als Berater des Managements bei Ex-Klub tätig. Die Stelle als Mourinhos Co-Trainer bei Real Madrid wäre zweifelsohne ein großer Schritt. Für eine Rückkehr auf die Bank scheint Khedira prinzipiell offen zu sein, hat immerhin den Trainerschein gemacht.

Dass Khedira und Mourinho ein enges Verhältnis verbindet, ist längst bekannt. Gegenüber der WELT bezeichnete der Ex-Nationalspieler den Portugiesen 2025 sogar als seinen "Ziehvater des Fußballs".

Schließlich war es Mourinho, der Khedira 2010 als 23-Jährigen zu Real Madrid holte und ihn dort zu einem der prägenden Mittelfeldspieler seiner Generation formte. Nun könnte sich der Kreis schließen. Mourinho soll Khedira gerne zurück nach Madrid holen wollen. Dort würde jedoch viel Arbeit auf den Deutschen warten.

Nach einer enttäuschenden Saison steht bei den Königlichen ein größerer Umbruch bevor





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Khedira Mourinho Real Madrid Trainerstation Co-Trainer Pepe Enges Verhältnis Ziehvater Des Fußballs Trainerschein

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neues NW-Angebot „Familiensprechstunde“: Jetzt brauchen wir Ihre ThemenOb Geschwisterstreit, Trennung oder Schulstress – unser Profi-Team gibt Ratschläge und Einschätzungen zu verschiedenen Problemen. Schreiben Sie uns.

Read more »

Paar bucht Reise für über 5000 Euro – kurz danach wird das Angebot günstigerEin Urlaub war gerade erst gebucht, da tauchte plötzlich ein deutlich niedrigerer Preis auf. Für ein Paar aus Belgien endete das in Frust.

Read more »

Artikel nicht mehr verfügbar - 11FREUNDE Abo AngebotDer gewünschte Artikel ist nicht mehr abrufbar, da der Link älter als 30 Tage ist oder bereits 10 Mal geöffnet wurde. Sichern Sie sich jetzt das 11FREUNDE Abo für vollen Zugriff.

Read more »

Sami Khedira soll Co-Trainer bei Real Madrid werdenJosé Mourinho, ab kommender Saison wieder Coach von, baut an seinem neuen Trainerstab und soll Sami Khedira als Co-Trainer verpflichten. Die Verhandlungen sollen bereits laufen.

Read more »