Khloé Kardashian und Lamar Odom sprechen über heftigen Streit nach Lamars Rückfall

Khloé Kardashian und ihr Ex-Mann Lamar Odom sprachen in einer neuen Folge der Reality-Serie The Kardashians über einen heftigen Streit, der nach Lamars Rückfall zu Drogen 2016 stattfand. Khloé beschrieb ihre Wut und Zerstörung während der Auseinandersetzung, während Lamar sein Bedauern über seine damaligen Entscheidungen ausdrückte.

Khloé Kardashian (40) und ihr Ex-Mann Lamar Odom (45) sprachen in einer neuen Folge der Reality-Serie The Kardashians über einen dramatischen Zwischenfall aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Der ehemalige NBA-Star hatte nach seiner Überdosis im Jahr 2015 erneut zu Drogen gegriffen, was Khloé im Mai 2016 herausfand. In der Episode erzählte die Reality-TV-Darstellerin nun, wie sie damals auf die Situation reagierte: 'Ich habe dir ins Gesicht geschlagen. Ich habe alles in diesem Haus zerstört.

' Lamar gab zu, dass er sich an die Auseinandersetzung nicht mehr erinnern könne, drückte jedoch sein Bedauern über seine damaligen Entscheidungen aus. Die Ehe von Khloé und Lamar, die 2009 geschlossen und 2016 offiziell geschieden wurde, war von Anfang an von Höhen und Tiefen geprägt. 2015 sorgte Lamar für Schlagzeilen, als er bewusstlos in einem Bordell in Las Vegas aufgefunden wurde. In seinem Körper wurden Kokain und Opiate nachgewiesen. Obwohl die beiden zu diesem Zeitpunkt getrennt waren, übernahm Khloé die Verantwortung für seine medizinische Versorgung, bis er sich von der lebensbedrohlichen Situation erholt hatte. Der Rückfall ein Jahr später führte schließlich zu dem heftigen Streit, über den die beiden nun offen sprachen. Khloé, die nach der Trennung mit anderen Beziehungsdramen in den Schlagzeilen stand, zeigte sich dennoch oft mitfühlend gegenüber Lamar. Sie unterstützte ihn während seiner Gesundheitskrisen und betonte in der Vergangenheit, wie sehr sie sich um ihn sorgte – auch nachdem die Ehe gescheitert war. Lamar, der in Interviews ehrliche Einblicke in seine Kämpfe mit Suchtproblemen gab, bezeichnete Khloé mehrfach als einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben. Trotz des Scheiterns ihrer Beziehung scheinen beide sich bemüht zu haben, die schwierigen Kapitel ihrer gemeinsamen Zeit aufzuarbeiten und eine respektvolle Basis miteinander zu finden





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KHLOÉ KARDASHIAN LAMAR ODOM THE KARDASHIANS DRUG ABUSE RELATIONSHIP ISSUES

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Khloé Kardashian und Lamar Odom: Emotionales Wiedersehen nach JahrenKhloé Kardashian und Lamar Odom hatten in der neuesten Folge von The Kardashians ein emotional aufgeladenes Wiedersehen. Das Treffen markierte das erste persönliche Gespräch des Ex-Paars seit fast einem Jahrzehnt und beschäftigte sich mit Lamars Drogenvergangenheit und der schwierigen Ehe.

Weiterlesen »

Khloé Kardashian feiert Wiedersehen mit Ex-Mann Lamar OdomDie sechste Staffel von 'The Kardashians' verspricht viel Drama: Khloé Kardashian trifft auf ihren Ex-Ehemann Lamar Odom.

Weiterlesen »

Lamar Odom spricht über den nächtlichen Horror von 2015Lamar Odom, ehemaliger NBA-Star, erinnerte sich in einer Radioshow an die schicksalhafte Nacht im Oktober 2015, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Er hatte nach Scheidungspapieren von Khloé Kardashian in ein Bordell in Nevada gegangen, um 'alles zu vergessen', erinnerte sich aber daran, dass er 'aufregt', dass er kein Kokain zur Hand hatte. Er hatte einen Drink und erwachte erst drei Tage später, als er bereits im Krankenhaus war. Ärzte fanden Kokain und Opiate in seinem System. Odom erlitt während des Komas zwölf Schlaganfälle und sechs Herzinfarkte und musste sich monatelanger Reha unterziehen. Khloé Kardashian hatte die Scheidung ausgesetzt, um für ihn da zu sein. Nach seiner Genesung lebt Odom drogenfrei und möchte Menschen helfen, die mit Sucht zu kämpfen haben.

Weiterlesen »

Khloé Kardashian spricht über Lamars Überdosis und Joe Odoms erschütternde Forderung.Zehn Jahre nach Lamars Überdosis im Jahr 2015, sprechen Khloé Kardashian und ihr Ex-Mann Lamar Odom in der neuesten Episode von The Kardashians über die dramatischen Ereignisse. Khloé enthüllt die erschütternde Forderung von Lamars Vater, Joe Odom, während der kritischen Zeit in dem Krankenhaus.

Weiterlesen »

Das war Khloé Kardashians 'entscheidender' Ehe-Aus-MomentKhloé Kardashian ließ sich 2016 von Basketballer Lamar Odom scheiden. Nun verrät der TV-Star, wie es letztlich zum Ende seiner Ehe kam.

Weiterlesen »

Khloé Kardashian reflektiert über Untreue von Ex-PartnernNach traumatischen Beziehungen mit Lamar Odom und Tristan Thompson spricht Khloé Kardashian offen über ihren Umgang mit deren Untreue.

Weiterlesen »