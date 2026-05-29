Khvicha Kvaratskhelia, Georgiens Superstar, hat im Champions-League-Halbfinale gegen Bayern zwei Tore erzielt und PSG ins Endspiel geführt. Wenn Khvicha am Samstag mit PSG gegen Arsenal gewinnt und zum zweiten Mal in Folge Champions-League-Sieger wird, baut man ihm in Georgien dann ein Denkmal?

Khvicha Kvaratskhelia , Georgien s Superstar, hat im Champions-League -Halbfinale gegen Bayern zwei Tore erzielt und PSG ins Endspiel geführt. Dort trifft der Titelverteidiger auf Arsenal London. Wenn Khvicha am Samstag mit PSG gegen Arsenal gewinnt und zum zweiten Mal in Folge Champions-League -Sieger wird, baut man ihm in Georgien dann ein Denkmal?

Alexander Iashvili (48) ist stolz auf Khvicha und meint, er hätte es auf jeden Fall verdient. Jede Nation wünscht sich, einen solch außergewöhnlichen Fußballer hervorzubringen. Das ganze Land wird am Samstagabend auf den Beinen sein und mitfiebern. Viele Landsleute reisen sogar nach Budapest, um live dabei zu sein.

Egal, was passiert - Kvaratskhelia ist ein Vorbild und hat schon mit 25 unglaublich viel für Georgien geleistet. Er hat hier einen Fußball-Boom ausgelöst, Kinder inspiriert, Fußball zu spielen. Das ist unbezahlbar. In den Straßen, auf den Schulhöfen und Bolzplätzen - überall tragen sie Trikots mit seinem Namen.

Khvicha lebt vor, dass es sich lohnt, für seine Träume zu kämpfen. Er hat gezeigt, dass alles möglich ist, wenn man hart arbeitet und jeden Tag alles gibt. Mich beeindruckt zudem, wie er seine Rolle als Kapitän der Nationalmannschaft ausfüllt. Indem er als Erster den Trainingsplatz betritt und als Letzter geht?

Auch das. Willy (Sagnol, Georgiens Nationaltrainer) muss ihn sogar manchmal vom Trainingsplatz verjagen, damit er nicht bis Mitternacht Sonderschichten schiebt (lacht). Wenn Khvicha zwei Tore in einem Länderspiel geschossen hat, lässt er sich nicht feiern, sondern spricht lieber darüber, was er im nächsten Spiel besser machen will. Neben seinem vorbildlichen Ehrgeiz zeigt er ein feines Gespür dafür, was seine Kollegen brauchen, wie er sie unterstützen kann.

Klar. Wenn Georgien zum Beispiel ein Strafstoß bekommt und er als gesetzter Elferschütze merkt, dass ein anderer Spieler dringend ein Erfolgserlebnis braucht, überlässt er ihm den Ball. Normalerweise machen große, berühmte Fußballer sowas nicht. Sie wollen lieber selbst noch mehr Tore schießen und ihre persönliche Erfolgsstatistik weiter ausbauen.

Die Kapitänsbinde, die Khvicha seit diesem Jahr trägt, hat ihn noch verantwortungsbewusster und stärker gemacht. Für mich auf jeden Fall. Wenn er im Champions-League-Finale wieder überragend spielt, hat er den Ballon D'Or hundertprozentig verdient. Khvicha hat sich zwar mit Georgien nicht für die WM qualifiziert, aber trotzdem einen Vorteil gegenüber anderen Superstars der großen Fußballnationen.

Khvicha glänzt auch in den großen, entscheidenden Spielen. Das beste Beispiel ist das Champions-League-Halbfinale gegen Bayern, als er seine Mannschaft mit insgesamt einer Vorlage und zwei Treffern ins Endspiel geführt hat. Im Rückspiel war Khvicha sogar der beste Mann auf dem Platz. 2018 soll Kvaratskhelia beim FC Bayern vorgespielt haben. Bedauern Sie als ehemaliger Bundesliga-Star, dass ein Wechsel nach Deutschland nicht zustande kam?

Khvicha hat seinen Weg gefunden und bisher offenbar alles richtig gemacht. Er ist noch jung, hat noch Zeit für neue Herausforderungen. Wer weiß, vielleicht sehen wir ihn irgendwann in der Bundesliga. Das würde mich persönlich natürlich freuen





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