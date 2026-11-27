KI-Agenten sollen künftig selbstständig Produkte suchen, Preise vergleichen und Einkäufe erledigen. Doch ausgerechnet einer der größten Onlinehändler erschwert ihnen den Zugang: Amazon blockiert einen Großteil der bekannten KI-Agenten.

KI-Agenten sollen künftig selbstständig Produkte suchen, Preise vergleichen und Einkäufe erledigen. Doch ausgerechnet einer der größten Onlinehändler erschwert ihnen den Zugang: Amazon blockiert 20 von 24 KI-Agenten.

Die Entwicklung wirft grundsätzliche Fragen über die Zukunft des digitalen Handels und die Kontrolle über Kundenzugänge auf. Und natürlich über die Onlinevariante von Retail Media. , das Werbung innerhalb von KI-Chatbots vermarktet. Das Unternehmen hat die öffentlich zugänglichen Steuerungsdateien von 79 großen US-Einzelhändlern ausgewertet und deren Umgang mit 24 KI-Agenten verglichen.

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Demnach erlaubten 2024 lediglich ein Händler und 2025 sechs Händler einzelnen KI-Agenten ausdrücklich den Zugriff. 2026 waren es bereits 16 Unternehmen. Die Zahl der namentlich ausgesprochenen Zugriffsberechtigungen stieg von einer im Jahr 2024 über 22 im Jahr 2025 auf 63 im laufenden Jahr. Besonders offen zeigt sich Ulta Beauty mit elf zugelassenen Agenten. Gap erlaubt acht, Harbor Freight, Stop & Shop und Coach jeweils sieben.