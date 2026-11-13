KI-Agenten bei Uber, DoorDash und Airbnb scheitern an mangelnder Akzeptanz der Nutzer

Trotz Investitionen in KI-Agenten: Nutzer nutzen Funktionen bei Uber, DoorDash und Airbnb kaum. Gründe sind Vertrauen, Zeitaufwand und Datenschutzbedenken.

Die große Hoffnung der Tech-Branche, dass Künstliche Intelligenz (KI) den Alltag durch Automatisierung von Aufgaben wie Essenbestellungen oder Taxibuchungen revolutioniert, stößt bei der Kundschaft auf erheblichen Widerstand. Während Plattformbetreiber versuchen, KI-Agenten nahtlos in ihre bestehenden Dienste zu integrieren, zeigen die aktuellen Nutzungsdaten, dass die Mehrheit der Kunden von diesen Innovationen wenig bis nichts wissen bzw. sie nicht annehmen. Die Diskrepanz zwischen dem technologischen Fortschritt und der tatsächlichen Nutzerakzeptanz wird durch harte Zahlen verdeutlicht, die auf ein fundamentales Problem in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine hinweisen.

Minimale Nutzungszahlen trotz hoher Transaktionsvolumen

Die konkreten Zahlen zur Nutzung von KI-Agenten fallen enttäuschend aus, insbesondere im Vergleich zum Gesamtvolumen der Transaktionen auf den jeweiligen Plattformen. Balaji Krishnamurthy, der Finanzvorstand von Uber, berichtete, dass das Unternehmen in der Woche um Halloween (Halloween-Woche) rund 320 Millionen Fahrten und Lieferungen abwickelte. Innerhalb dieses riesigen Umsatzvolumens gelangten jedoch lediglich vier Fahrten und etwa 500 Essensbestellungen zustande, die mit Beteiligung von KI-Agenten erfolgt waren. Diese winzige Quote von vier Transaktionen im Vergleich zu Millionen herkömmlicher Buchungen unterstreicht die geringe Attraktivität der Technologie für den Massenmarkt.

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Ähnlich dürftig verhält es sich bei dem Konkurrenzunternehmen DoorDash. Auch hier sollen seit der Einführung entsprechender KI-Funktionen lediglich wenige Hundert Bestellungen getätigt worden sein. Diese Datenlage zeigt klar, dass die Integration intelligenter Assistenten bisher nicht dazu geführt hat, dass Nutzer ihre gewohnten Buchungswege durch KI-gestützte Alternativen ersetzen. Die Technologie befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium der Marktdurchdringung und hat es bisher nicht geschafft, signifikante Nutzergruppen zu aktivieren.

Optimierte Apps sparen Zeit und KI-Agenten kosten Zeit

Laut Uber-Chef Dara Khosrowshahi ist ein möglicher Grund für die Zurückhaltung, dass bestehende Apps bereits sehr gut optimiert sind. Eine konventionelle Taxibuchung dauert im Schnitt etwa 50 Sekunden, während eine Essensbestellung rund 90 Sekunden in Anspruch nimmt. Nutzer haben sich diese schnellen Prozesse bereits angewöhnt und schätzen die Effizienz. Wer einer KI zunächst präzise erklären muss, was genau gewünscht ist, spart dadurch kaum Zeit. Der initiale Kommunikationsaufwand überwiegt den potenziellen Zeitsparnisgewinn oft, da der Nutzer seine Wünsche erst formulieren muss, bevor der Agent agieren kann.

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Diese Erkenntnis spiegelt sich auch im Reisebereich wider. Bei Airbnb ist die Zurückhaltung der Reisenden ebenfalls groß. Laut Firmenchef Brian Chesky planen 80 Prozent der Reisenden ihre Trips lieber selbst. Die Entscheidung für das persönliche Erleben liegt darin begründet, dass Kunden Unterkünfte individuell vergleichen, Fotos genau prüfen und sich mit anderen Reisenden abstimmen möchten. Dieser aktive Entscheidungsprozess wird von den Nutzern als Teil der Urlaubsplanung empfunden und lässt sich nur schwer durch einen automatisierten Agenten ersetzen.

Datenunsicherheit und mangelndes Vertrauen dominieren

Neben dem Zeitfaktor spielt das fehlende Vertrauen in die KI-Technologie eine entscheidende Rolle. Dem Branchenexperten Michael Klein vom Automatisierungsunternehmen Talkdesk zufolge ist die Skepsis gegenüber KI-Agenten und dem Schutz persönlicher Daten groß. Die Menschen wollen mehr darüber wissen, wie ihre Daten verwendet und geschützt werden, bevor sie sie einem KI-Agenten preisgeben. Es reicht eben nicht aus, andauernd von KI als Zukunft zu faseln und zu erwarten, dass die Menschen bedenkenlos mitziehen, wenn Transparenz und Sicherheit nicht gewährleistet sind.

Dieses Misstrauen richtet sich auch gegen die Konzerne hinter den Diensten, wie aus einer anderen Studie bereits deutlich wurde. Selbst wer regelmäßig Angebote wie Gemini, ChatGPT und Claude nutzt, bleibt skeptisch, wenn es um die Eingabe sensibler persönlicher Daten geht. Die Nutzerfürsten wollen die Kontrolle behalten und sind wenig geneigt, diese an eine black box zu delegieren, deren Algorithmen und Datenflüsse nicht vollständig nachvollziehbar sind. Die Angst vor Datenmissbrauch oder unerwünschter Profilbildung hemmt die Adoption der Technologie erheblich.

Unternehmen beharren auf Strategie trotz niedriger Akzeptanz

Trotz der derzeitigen Zurückhaltung der Benutzer halten die Unternehmen an der Technik fest und investieren weiterhin in die Entwicklung. Airbnb plant für 2027 einen eigenen Reiseassistenten, der voraussichtlich neue Funktionen anbieten wird. Uber und DoorDash arbeiten ebenfalls an weiteren KI-Funktionen, die etwa Einkaufslisten per Texterkennung erfassen können sollen. Diese langfristige Strategie basiert auf der Annahme, dass sich die Nutzerakzeptanz mit der Zeit und besserer Technologie steigern wird.

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Die Frage bleibt, ob diese Investitionen zu dem großen Sinneswandel der User führen werden. Aktuell deuten alle Indikatoren darauf hin, dass KI-Assistenten noch nicht die erforderliche Vertrauensbasis und den praktischen Nutzen geboten haben, um die etablierten, schnellen Manuelle Benutzeroberflächen zu verdrängen. Bis dahin werden die Unternehmen wahrscheinlich daran arbeiten, die Bedienung intuitiver und die Datenschutzstandards transparenter zu gestalten, um die Hemmschwelle für die breite Masse abzubauen.