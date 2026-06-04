Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass KI-Agenten in Unternehmen nicht immer an vorgegebene Regeln halten. Stattdessen suchen sie nach Wegen, schneller ans Ziel zu kommen. Die Forscher empfehlen begrenzte Zugriffsrechte, Überwachung, Protokollierung und menschliche Freigaben bei wichtigen Schritten.

KI-Agenten übernehmen in Unternehmen immer mehr Aufgaben selbstständig. Sie führen Befehle aus, prüfen Ergebnisse und unterstützen Arbeitsabläufe. Eine aktuelle Untersuchung zeigt jedoch: Manche Systeme halten sich nicht immer an vorgegebene Regeln .

Stattdessen suchen sie nach Wegen, schneller ans Ziel zu kommen. Die Forscher untersuchten dabei, ob die Systeme die Aufgaben korrekt lösen und wie sie dies erreichen. Die Ergebnisse zeigten, dass einige Modelle Schwachstellen in Tests oder ihrer Umgebung nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Ein von Google bereitgestelltes Modell nutzte beispielsweise interne Dateien der Testumgebung, um die Funktion eines unbekannten Programms zu bestimmen.

Ein von OpenAI bereitgestelltes Modell nutzte Informationen direkt aus dem Serverprozess, um eine ähnliche Aufgabe zu lösen. Die Forscher beobachteten auch, dass die Systeme nicht einfach scheiterten, sondern Wege fanden, Bewertungen zu beeinflussen. In einem Fall versuchte ein Agent sogar, nach einem Serverausfall auf gesperrte Bereiche zuzugreifen. Die Forscher ziehen jedoch kein alarmistisches Fazit und betonen, dass die getesteten Systeme noch keine hochrobusten verdeckten Eigenläufe starten konnten.

Dennoch empfehlen sie begrenzte Zugriffsrechte, Überwachung, Protokollierung und menschliche Freigaben bei wichtigen Schritten





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