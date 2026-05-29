KI-Aktien: Morningstar listet unterbewertete Titel

Die Ratingagentur Morningstar hat eine Liste mit 10 Aktien veröffentlicht, die laut Experten unterbewertet sind. Besonders die Aktien von Tencent könnten in diesem Kontext einen Blick wert sein.

Die KI-Aktien gelten allgemein als sehr hoch bewertet und wenig attraktiv. Doch laut der Ratingagentur Morningstar bieten diese Werte jetzt Einstiegschancen, denn trotz ihres Status als KI-Profiteur sind sie unterbewertet.

Der KI-Hype sorgt an der Börse für immer neue Hochs, doch viele Anleger fürchten sich vor der hohen Bewertung. Allerdings gibt es trotz der Rallye noch Titel, die unterbewertet sind, sagt zumindest die Ratingagentur Morningstar. Konkret listeten die Experten kürzlich die folgenden 10 Aktien, die aus ihrer Sicht einen Discount auf den fairen Wert aufweisen, obwohl es sich um Profiteure des KI-Booms handelt. Besonders die Aktien von Tencent könnten in diesem Kontext einen Blick wert sein.

Denn die Analysten von Morningstar haben eine interessante These rund um den chinesischen Tech-Konzern. KI stellt für Tencent einen bedeutenden neuen Wachstumsmotor dar. Trotz Exportbeschränkungen für KI-Chips ermöglicht Tencents differenzierter Ansatz - die Zuweisung von GPUs für den internen Gebrauch anstatt des Verkaufs von Rechenleistung wie bei anderen Hyperscalern - die direkte Umsetzung von KI in Produkt- und Effizienzgewinne. Da Tencent die Anwendungsfälle selbst entwickelt, kann das Unternehmen Modelle dort einsetzen, wo sie unmittelbare Wirkung erzielen.

Erste Ergebnisse sind im Werbebereich sichtbar, und die Strategie bietet eine höhere langfristige Planungssicherheit. Allerdings gibt es neben Tencent auch noch einige KI-Gewinner, die Analysten gar nicht auf dem Schirm haben





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KI-Aktien Morningstar Tencent Unterbewertet Finanzen

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