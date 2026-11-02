KI an deutschen Schulen: Eltern sehen sich in der Pflicht

Eltern in Deutschland übernehmen die Hauptverantwortung für den KI-Einsatz ihrer Kinder. Nur ein Viertel hält Schulen für zuständig, während drei Viertel der Schüler KI bereits für Hausaufgaben nutzen.

Ein neuer Bericht zur Zukunft der Bildung des Unternehmens GoStudent aus dem Jahr 2026 zeigt deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung von Künstlicher Intelligenz auf. Während 47 Prozent der befragten Eltern in Deutschland sich selbst in der Pflicht sehen, ihren Kindern den verantwortungsvollen Umgang beizubringen, halten nur 24 Prozent die Schulen für primär zuständig. Diese Werte basieren auf einer Untersuchung, die auch das Verhalten von drei von vier schulpflichtigen Kindern beleuchtet, die KI-Inhalte bereits als eigene Arbeit eingereicht haben.

Hohe Verantwortung bei den Eltern

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen, dass Eltern in Deutschland die Verantwortung für den Umgang ihrer Kinder mit Künstlicher Intelligenz stärker bei sich sehen als Eltern in anderen europäischen Ländern. Der höchste Wert in den sechs untersuchten Ländern liegt bei den deutschen Eltern mit 47 Prozent. Zum Vergleich: In Italien und Österreich sind es jeweils 39 Prozent und im Vereinigten Königreich nur 28 Prozent. Nur ein Viertel der befragten deutschen Eltern sieht in erster Linie die Schulen in der Pflicht, was deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 29 Prozent liegt.

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Doch das Bewusstsein der Verantwortung führt nicht automatisch zu sicherem Handeln. Rund die Hälfte der befragten Eltern in Deutschland fühlt sich nicht sicher, die KI-Nutzung ihres Kindes zu Hause zu begleiten. Dieser Wert ist europaweit von 61 Prozent im Vorjahr auf 50 Prozent gesunken. Die Unsicherheit der Eltern spiegelt sich auch in der Praxis wider, da die digitale Technologie längst Einzug in den Schulalltag gehalten hat.

KI-Hausaufgaben sind alltägliche Realität

Drei von vier befragten Schülerinnen und Schülern in Deutschland, die Künstliche Intelligenz für die Schule nutzen, haben bereits KI-generierte Inhalte als eigene Arbeit eingereicht. Dieser Anteil von 75 Prozent ist knapp hinter dem Vereinigten Königreich mit 73 Prozent der höchste Wert in den sechs untersuchten Ländern. Der europäische Durchschnitt liegt bei 68 Prozent. Viele Kinder nutzen die Tools bereits routiniert, ohne dass dies im Unterricht ausreichend thematisiert oder reguliert wird.

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Die Schule hinkt den technischen Entwicklungen hinterher. 41 Prozent der befragten Kinder in Deutschland wurden im Unterricht noch nie im Umgang mit KI-Tools unterrichtet. Nur 21 Prozent hatten eine strukturierte Unterrichtsstunde dazu. Die Hälfte der befragten Eltern in Deutschland meint, dass Schulen nicht gut darauf reagieren, dass Künstliche Intelligenz Teil des Alltags geworden ist. Diese Diskrepanz zwischen Praxis und Unterricht ist ein zentrales Problem.

Lehrkräfte sehen Kompetenzlücken

Auch Lehrkräfte sehen Lücken in der Ausbildung der Schülerinnen und Schüler. Über alle sechs Länder hinweg bezweifeln 53 Prozent, dass die Mehrheit ihrer Schülerinnen und Schüler ohne Künstliche Intelligenz einen Aufsatz von Grund auf schreiben könnte. Nur 31 Prozent der Befragten halten die aktuellen Regeln zur KI-Nutzung an Schulen für klar. Die Ergebnisse fallen in eine laufende Debatte, in der sich Bildungspolitiker und Verbände mit den Folgen der Digitalisierung auseinandersetzen.

Am 16. Oktober hat die Bildungsministerkonferenz ihren Kompetenzrahmen Bildung in der digitalen Welt um KI-bezogene Kompetenzen erweitert. Schülerinnen und Schüler sollen lernen, mit Künstlicher Intelligenz bewusst umzugehen, sie kreativ anzuwenden, gezielt einzusetzen und aktiv mitzugestalten. Kurz zuvor hatte die Bundesregierung Eckpunkte zum Kinder- und Jugendmedienschutz beschlossen. Diese sehen unter anderem ein KI-Seepferdchen vor, mit dem schon Grundschulkinder Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz kennenlernen sollen.

Forderungen nach klaren Regeln

Felix Ohswald, Co-Founder und CEO von GoStudent, betont, dass Kinder in Deutschland ihre Hausaufgaben längst mit Künstlicher Intelligenz erledigen. Das sei kein Grund für Alarm, aber für klare Regeln. Wenn die KI die Hausaufgabe erledige, fehle dem Kind das Lernen. Kinder müssten lernen, Künstliche Intelligenz zu hinterfragen und für das eigene Verstehen zu nutzen, statt das Denken abzugeben. Dafür bräuchten Schulen in allen Bundesländern verbindliche Regeln für Hausaufgaben und Prüfungen und Eltern bräuchten Unterstützung, um mit ihren Kindern darüber zu sprechen.

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Der GoStudent Bericht zur Zukunft der Bildung basiert auf einer Erhebung des Marktforschungsinstituts Censuswide. Die Befragung der Eltern und Kinder fand vom 26. Juni bis 13. Juli 2026 statt. Zusätzlich wurden 300 Lehrkräfte zwischen dem 6. und 23. Juli 2026 befragt. GoStudent ist einer der führenden Bildungsanbieter weltweit und unterstützt monatlich mehr als 10 Millionen Familien. Das Unternehmen wurde 2016 in Wien gegründet.