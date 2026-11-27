KI komponiert Musik, schreibt Texte und produziert Videos. Daher streiten KI-Anbieter und Urheber seit Jahren über die Nutzung von Inhalten zum Training der Systeme. Doch die Bundesregierung sieht beim Einsatz von KI noch ein weiteres Problem - und schlägt ein neues Modell vor.

KI komponiert Musik, schreibt Texte und produziert Videos. Daher streiten KI-Anbieter und Urheber seit Jahren über die Nutzung von Inhalten zum Training der Systeme. Doch die Bundesregierung sieht beim Einsatz von KI noch ein weiteres Problem - und schlägt ein neues Modell vor.

Die Bundesregierung schlägt im Ringen um ein faires Urheberrecht im Zeitalter Künstlicher Intelligenz ein neues europäisches Vergütungsmodell vor. Das geht aus einer Stellungnahme der Bundesregierung zur EU-Konsultation zum Urheberrecht hervor. Anbieter generativer KI-Dienste sollen demnach künftig auch für die Erzeugung von Inhalten zahlen - etwa wenn ihre Systeme Texte, Musik oder Videos produzieren, die mit von Menschen geschaffenen Werken konkurrieren.

Advertisement

Advertisement

Deutschland und 14 weitere EU-Staaten hatten die EU-Kommission jüngst aufgefordert, möglichst rasch einen Gesetzesvorschlag zur Stärkung des Urheberrechts im Zeitalter Künstlicher Intelligenz vorzulegen. Bisher wird vor allem darüber gestritten, unter welchen Bedingungen Firmen urheberrechtlich geschützte Inhalte zum Training von KI-Systemen nutzen dürfen. Die Bundesregierung schlägt nun einen neuen Vergütungsanspruch vor, der bei der Erzeugung von KI-Inhalten ansetzt.