Heftige Kursverluste bei Technologieaktien sowie die neu angekündigten Zölle von Donald Trumps Regierung haben den US-Börsen zugesetzt. Damit steigt die Sorge vor dem sogenannten Bärenmarkt.

und 13 weitere Handelspartner zu verhängen, hat die angespannte Stimmung an den US-Märkten zusätzlich getrübt. »Die plötzliche Kehrtwende der Regierung hin zu neuen Zöllen hat bei ‌Anlegern zweifellos Besorgnis ausgelöst, insbesondere angesichts der anhaltenden ​Inflation und der Frage, was dies für ‌die Zinsen und die Fed bedeuten könnte«, sagte Art Hogan, Chef-Marktstratege ‌bei B. Riley ​Wealth der Nachrichtenagentur Reuters.

Seit Tagen verzeichnen die US-Märkte heftige Kursverluste bei Technologieaktien. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte sank am Mittwoch im frühen US-Handel um 2,1 Prozent auf ​48.940 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 3,1 Prozent auf 6980 Zähler. Der Index der TechnologiebörseAus charttechnischer Sicht rückt damit der sogenannte Bärenmarkt näher, da der Nasdaq-Index seit seinem Rekordhoch schon fast 20 Prozent eingebüßt hat.

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Mit dem Bärenmarkt ist eine Phase stark fallender Aktienkurse gemeint, dabei ist die Faustregel, dass ein wichtiger Aktienindex mindestens 20 Prozent im Vergleich zu seinem vorherigen Hoch fallen muss. Chiphersteller führten die Verliererlisten an. Anleger sorgen sich, dass der Hype um künstliche Intelligenz und die massiven Investitionen in die Technologie überzogen sein könnten.

Die Titel des KI-Chipentwicklers ​Nvidia brachen um mehr als acht Prozent ein.nach ⁠seiner Entlassung ⁠Anfang dieses Monats wegen eines Spionageskandals hatte zu Beginn der Woche nur für vorübergehende Erleichterung gesorgt. Aktien von AMD verloren 8,6 Prozent,gab 7,2 Prozent nach. Nach dem Börsendebüt ging es auch für ‌Anthropic weiter nach unten: Die Titel büßten knapp sechs Prozent ein, nachdem ​sie am Dienstag ‌mit 81,90 Dollar unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar geschlossen hatten.

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Die Aktie des KI-Entwicklers hatte vergangene Woche bei 111,50 Dollar an der Börse debütiert und damit bei der Marktkapitalisierung die Zwei-Billionen-Dollar-Marke zeitweise überschritten.massiv in die Höhe. Das auf die Verbraucherausgaben zugeschnittene Inflationsmaß wies für ​Oktober eine Jahresteuerung von 3,8 Prozent aus, nach revidiert ⁠3,7 Prozent im September. Damit ​ist die Inflation ​fast doppelt so hoch, wie von der US-Notenbank mit 2,0 Prozent angestrebt. Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen?

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