KI-Betrug bei Abiturprüfungen: Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbands fordert Datenblockade, Präsident des deutschen Lehrerverbands warnt vor Smart Glasses und Spy Earbuds

Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbands, fordert die Kultusministerin Anna Stolz auf, technische Regelungen zu finden, um KI-gestützte Unterschleif bei Abiturprüfungen nachhaltig zu unterbinden. Stefan Düll, Präsident des deutschen Lehrerverbands, warnt vor Smart Glasses und Spy Earbuds, die für KI-Betrug in der Abiturprüfung verwendet werden können. Beide warnen vor dem wachsenden Problem des KI-Betrugs in der Bildungslandschaft.

In vielen Bundesländern laufen derzeit noch Abiturprüfungen , und manch Prüfling gerät in Versuchung, sich unerlaubt helfen zu lassen. Früher waren das mal Spickzettel, heute droht Prüfungsbetrug mit Online-Technik .

Simone Fleischmann (55), Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbands, fordert deshalb: Störsender sollen bei jeder Prüfung den Datenverkehr lahmlegen, um das Schummeln mit KI-Pins und anderen Tricks zu verhindern. In einem offenen Brief an Bayerns Kultusministerin Anna Stolz (43, Freie Wähler) schreibt sie: "Wir fordern Sie auf, einfach umsetzbare, technische Regelungen, beispielsweise zur Blockade des Datenverkehrs, zu finden, die nachhaltig KI-gestützte Unterschleif unterbinden!

" Denkbar seien auch Detektoren-Sensoren-Lösungen, die feststellen, ob Datenverkehr stattfindet, so Fleischmann zu BILD. Das Problem von KI-unterstützten Schummeleien bei der Abiturprüfung treibe "unsere Kolleginnen und Kollegen sehr stark". Das Phänomen KI-Betrug verbreitet sich. Der Bayerische Philologenverband hat bei seiner letzten Mitgliederversammlung eine Blitzumfrage gemacht.

Ergebnis: An 85 Prozent der Schulen wurden solche Betrugsversuche schon festgestellt. Bislang hauptsächlich mit versteckten Handys. Dabei wird es aber wohl nicht bleiben. Stefan Düll (61), Präsident des deutschen Lehrerverbands: "Interessant wird es bei Smart Glasses.

" Das sind Brillen mit KI-Verbindungen und Kameras. "Im Moment sind sie noch recht klobig und teuer", sagt Düll, "die Entwicklung geht aber rasend schnell. " Das sind Brillen mit kleinen Kameras, die Texte scannen und Lösungen auf das Glas projizieren können. Je nach Modell kosten sie zwischen 350 und 900 Euro.

Empfehlung des Ministeriums gegen Prüfungsbetrug mit solchen Brillen: "Es sollte darauf geachtet werden, ob Schüler normalerweise eine Brille tragen und ob Bügel und der Rahmen der Brille eine ungewöhnliche Form haben.

" Wenige Millimeter große Kopfhörer, sogenannte "Spy Earbuds", können in Ohren so versteckt werden, dass sie von außen praktisch nicht zu sehen sind. Das sind kleine Anstecknadeln mit Kamera und Mikrofonen. Sie brauchen derzeit allerdings noch ein Handy, um effektiv bedient werden zu können. Können bis zu 70 Schülern gegenüberstehen.

"So ist es schlichtweg unmöglich, auf auffällige Augenbewegungen zu achten. " Es sei auch nicht zumutbar, dass Lehrkräfte die Brustpartie von Schülerinnen in Augenschein nehmen, um beispielsweise KI-Pins zu entdecken. Düll sieht noch mehr auf die Schulen zukommen.

"KI ist gerade dabei, lokal genutzt zu werden", sagt er, also die wichtigen Daten im Voraus zu speichern. Dagegen helfe auch keine Datenblockade. Seine Schlussfolgerung: "Das Risiko, erwischt zu werden, muss ich ganz hoch setzen.

" Und: "Wir müssen junge Menschen dazu motivieren, den inneren Schweinehund zu überwinden und zu pauken.





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