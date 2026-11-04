KI-Blitzer gegen Handy am Steuer: Bundesregierung plant einheitliche Regeln

Das Bundesverkehrsministerium will KI-gestützte Kameras zur Erkennung von Handyverboten am Steuer einführen. Die Länder fordern eine einheitliche Rechtsgrundlage für den bundesweiten Einsatz.

Die Polizei in Deutschland könnte künftig Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer deutlich effizienter ahnden. Das Bundesverkehrsministerium hat Pläne vorgelegt, den Einsatz sogenannter Handy-Blitzer zu ermöglichen. Diese hochauflösenden Kameras sollen mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sein, um Verkehrssünder automatisch zu erkennen und zu dokumentieren.

KI-Analyse erkennt Handynutzung in Echtzeit

Die Technologie basiert auf hochauflösenden Kameras, die vorbeifahrende Fahrzeuge meist schräg von oben, beispielsweise von Brücken aus, aufnehmen. Eine KI analysiert die Bilddaten anschließend in Echtzeit und sucht spezifisch nach Hinweisen auf die Nutzung eines Smartphones durch den Fahrer. Diese automatisierte Auswertung soll es den Behörden erleichtern, Regelverstöße sicher nachzuweisen, ohne dass ein Polizist vor Ort eingreifen muss.

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Länder fordern einheitliches Straßenverkehrsgesetz

Bislang gelten in Deutschland unterschiedliche gesetzliche Regelungen für den Einsatz solcher Überwachungstechnik. Rheinland-Pfalz erlaubt bereits seit März 2026 den regulären Einsatz der sogenannten MonoCam, die ursprünglich aus den Niederlanden stammt und dort schon länger im Einsatz ist. Auch Sachsen-Anhalt und Hessen haben eigene Regelungen geschaffen, um die Technik nutzen zu können. Damit nicht in jedem Bundesland andere Regeln gelten, fordern die Länder nun eine einheitliche Rechtsgrundlage im Straßenverkehrsgesetz. Das Bundesverkehrsministerium zeigt sich dafür offen und unterstützt diesen Ansatz.

Massive Dunkelziffer bei Handynutzung am Steuer

Wie groß das Problem tatsächlich ist, zeigen Zahlen, die der ADAC veröffentlicht hat. Demnach registriert die Polizei jährlich rund 400.000 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Ein kurzer Blick aufs Display, das Lesen einer Nachricht oder das schnelle Wählen einer Nummer wird so oft bestraft, da jeder Griff zum Smartphone während der Fahrt riskant ist.

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Harte Strafen bei Verstoß gegen das Handyverbot

Wer während der Fahrt ein Handy in der Hand hält und benutzt, zahlt 100 Euro Bußgeld und bekommt einen Punkt in Flensburg. Gefährdet der Fahrer andere Personen oder Objekte, steigt das Bußgeld auf 150 Euro. Außerdem drohen dann zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Die verschärften Strafen sollen abschreckend wirken und die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.

Zukünftige Umsetzung und weitere Schritte

Jetzt soll der Bund einheitliche Regeln schaffen, die den Einsatz der KI-Kameras bundesweit standardisieren. Dies würde die rechtliche Planungssicherheit für die Bundesländer erhöhen und die Effektivität der Kontrolle verbessern. Die Einführung der Technik hängt von der finalen Gesetzgebung ab, doch die Unterstützung durch die Länder und das Bundesministerium deutet auf eine rasche Umsetzung hin. Bürger sollten sich darauf einstellen, dass die Kontrolle der Handynutzung am Steuer in Zukunft strenger und flächendeckender erfolgen wird.