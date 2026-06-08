KI-Boom verlangt nach Metallen: Kupfer wird zum strategischen Engpass

Der Ausbau von KI-Rechenzentren verschlingt enorme Mengen an Kupfer, Aluminium und Stahl. Bis 2030 könnten KI-Rechenzentren zwei Prozent der weltweiten Kupfernachfrage ausmachen. Ohne gesicherte Rohstoffversorgung drohen die Wachstumsziele der Branche zu scheitern.

Die Künstliche Intelligenz wird oft mit Software und Algorithmen assoziiert, doch ihre physische Grundlage ist enorm materialintensiv. Der weltweite Ausbau von Cloud- und KI- Infrastruktur erfordert gewaltige Mengen an Basismetallen wie Kupfer , Aluminium und Stahl.

Laut Analysen des Global Research der Bank of America werden für jedes zusätzliche Megawatt an Rechenzentrumskapazität zwischen 60 und 75 Tonnen Metall benötigt. Nur ein kleiner Teil fließt in feine Schaltkreise oder Server; der Großteil - zwischen 55 und 75 Prozent - wird für die massive Peripherie verbaut, darunter leistungsstarke Stromschienen, schwere Transformatorenkabel, großdimensionierte Notstrom-Batterien und komplexe Rohrsysteme zur Kühlung. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der digitale Wandel nicht nur eine Frage der Chip-Produktion ist, sondern auch eine Frage der Rohstoffverfügbarkeit.

Im Zentrum dieser Entwicklung steht Kupfer. Aufgrund seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit bei wirtschaftlichen Kosten ist das Metall für die Stromversorgung der Rechenzentren unverzichtbar. Prognosen zufolge werden KI-Rechenzentren bis zum Jahr 2030 rund zwei Prozent der weltweiten Kupfernachfrage beanspruchen. In Regionen mit starkem Infrastrukturausbau wie Nordamerika treibt der Tech-Sektor das Nachfragewachstum bereits heute massiv an.

In China ist der indirekte Bedarf durch den netzseitigen Ausbau sogar für etwa die Hälfte des gesamten Wachstums der Kupfernachfrage verantwortlich. Gleichzeitig stehen kritische Rohstoffe wie Seltene Erden, Lithium und Kobalt im Fokus, die für Batterien und Elektronik benötigt werden. Der steigende Bedarf könnte zu Engpässen und Preissteigerungen führen, die den globalen KI-Ausbau bremsen. Die Abhängigkeit von wenigen Förderländern verschärft die Situation.

Ein Großteil der weltweiten Kupferreserven liegt in Chile, Peru und der Demokratischen Republik Kongo, während China die Verarbeitung dominiert. Geopolitische Spannungen oder Lieferkettenstörungen könnten die Versorgung gefährden.

Zudem erfordert der Abbau von Metallen erhebliche Energie- und Wasserressourcen, was Umweltprobleme aufwirft. Ohne eine gesicherte Rohstoffversorgung drohen die ambitionierten Wachstumsziele der KI-Branche an physische Grenzen zu stoßen. Investitionen in Recycling, alternative Materialien und effizientere Technologien sind daher dringend nötig. Auch die Entwicklung neuer Kühlmethoden oder die Integration von Rechenzentren in bestehende Infrastrukturen könnten den Materialverbrauch senken.

Letztlich zeigt sich: Künstliche Intelligenz braucht nicht nur Chips, sondern auch eine nachhaltige Rohstoffstrategie, um ihre Potenziale voll entfalten zu können





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