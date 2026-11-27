Nach dem KI-Ausverkauf warnt Goldman-Stratege Christian Mueller-Glissmann vor größeren Folgen. Ein Vergleich mit der Dotcom-Blase zeigt, warum Gefahr droht.

Goldman-Stratege Christian Mueller-Glissmann sieht nach dem KI-Ausverkauf noch keinen Börsenboden. Besonders alarmiert ihn ein Vergleich mit der Dotcom-Blase – und die Gefahr, dass Kursverluste die Konjunktur treffen.

Der Ausverkauf bei KI-Aktien könnte noch lange nicht vorbei sein. Obwohl ein Aktienkorb von Goldman Sachs mit KI-Schwerpunkt seit Anfang Oktober bereits rund 32 Prozent eingebüßt hat, warnt Goldman-Stratege Christian Mueller-Glissmann vor einem verfrühten Einstieg. Noch schwerer wiegt seine zweite Warnung: Sollten sich die Aktienmärkte nicht stabilisieren, drohten erhebliche Schäden für das Wirtschaftswachstum.bezeichnete der Leiter der Vermögensallokationsforschung das Marktumfeld als fragil. Anleger zweifelten zunehmend daran, ob sich die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz tatsächlich auszahlen.

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Gleichzeitig blieben die Finanzierungskosten hoch. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument.