Die freie Traurednerin Tanja Rauth wurde durch eine KI-basierte Suche fälschlich als verstorben gemeldet. Ein schockierendes Beispiel für KI-Verwechslungen und falsche Informationsverknüpfungen in Suchmaschinen.

Die freie Traurednerin Tanja Rauth aus Brühl bei Köln erlebte im Urlaub in der Bretagne einen Schock, der ihre digitale Existenz infrage stellte. Beim Tippen ihres eigenen Namens in eine Suchmaschine stieß sie nicht auf berufliche Referenzen, sondern auf einen fiktiven Nachruf. Die künstliche Intelligenz erklärte sie am 9. Oktober 2025 offiziell für verstorben. Dies geschah, obwohl Rauth zum Zeitpunkt der Anzeige lebte und sich mitten im Urlaub befand.

Algorithmische Verwechslung löst digitale Panik aus

Der Auslöser für diese bizarre Situation war eine klassische Namensvetterin aus dem Ruhrgebiet, die Ende 2025 tatsächlich verstarb. Ein ehemaliger Klassenkamerad des Ehemanns von Tanja Rauth fand den echten Nachruf im Internet und sprach bei Tanja Rauth persönlich sein Beileid aus. Dieser Anruf markierte den Beginn einer monatelangen Verwechslung. Die Suchalgorithmen und die nachgelagerte KI verknüpften die Daten der verstorbenen Namensvetterin mit den öffentlich zugänglichen Informationen der lebenden Tanja Rauth. So entstand der irreführende Eindruck, die befragte Person sei bereits tot.

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KI-Experte Julien Siebert analysiert Fehlermechanismus

Julien Siebert, ein KI-Experte aus Deutschland, erklärt diesen Vorgang nicht als klassische Halluzination, bei der die Technologie erfundene Fakten generiert. Stattdessen handelt es sich um eine falsche Informationsverknüpfung. Suchmaschinen sortieren Daten automatisch und bewerten ihre Relevanz für den Nutzer. In diesem komplexen, oft intransparenten System wog die Todesnachricht schwerer als aktuelle Lebenszeichen der anderen Tanja Rauth. Die KI griff diese vorselektierten Daten auf und fasste sie zu einer schlüssigen, aber falschen Zusammenfassung zusammen. Dies verdeutlicht die Schwierigkeit, die Entscheidungswege der Algorithmen nachzuvollziehen.

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Digitaler Beweis des Lebens wird zur Notwendigkeit

Rund 20 Personen aus dem persönlichen Umfeld von Tanja Rauth meldeten die Falschmeldung und reklamierten sie als Fehler. Kurzzeitig schien die Korrektur erfolgreich zu sein, doch die KI änderte ihre Bewertung später wieder und erklärte die Traurednerin erneut für tot. Um dem Internet zu beweisen, dass sie noch existiert, musste Tanja Rauth ihre digitale Präsenz radikal anpassen. Sie richtete eine offizielle Presseseite ein und begann aktiver auf Plattformen wie Instagram aufzutreten. Ihr Ziel war es, durch regelmäßige Inhalte und sichtbare Lebenszeichen den Algorithmus zu korrigieren und sicherzustellen, dass aktuelle Daten Vorrang vor historischen Nachrufen erhalten.

Implikationen für die digitale Identität und Zukunft

Ob die Strategie von Tanja Rauth langfristig funktioniert, kann Julien Siebert nicht abschließend beurteilen. Die Geheimhaltung der Algorithmen und die Verschaltung mehrerer KI-Ebenen machen eine Kontrolle äußerst schwierig. Das Ergebnis bleibt für viele Nutzer ein mulmiges Gefühl gegenüber KI als Informationsquelle. Rauth zieht daraus die Schlussfolgerung, dass ein bloßes Vorhandensein im Netz nicht mehr genügt. In Zukunft müssen Menschen nicht nur im Internet auffindbar sein, sondern auch von der KI explizit als lebend bestätigt werden, um dieser Art der digitalen Löschung zu entgehen.