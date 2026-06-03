KI-Einsatz bei Hertha-Randalen: Polizei fahndet öffentlich nach 18 Tatverdächtigen

Nach den schweren Ausschreitungen beim Hertha-Heimspiel setzt die Berliner Polizei Künstliche Intelligenz zur Auswertung von Videomaterial ein. Mehr als 600 Stunden Aufnahmen wurden gesichtet, was zur Identifizierung von 61 Tatverdächtigen führte. Eine öffentliche Fahndung läuft.

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen rund um das Bundesligaspiel von Hertha BSC im Januar hat die Berliner Polizei eine öffentliche Fahndung nach insgesamt 18 mutmaßlichen Randalierer n eingeleitet.

Besondere Aufmerksamkeit erregt dabei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Auswertung des umfangreichen Videomaterials. Die Ermittler sichteten nach Informationen von BILD mehr als 600 Stunden Aufnahmen, darunter Polizeivideos, stadioneigene Kameras und weitere digitale Beweise.

Zudem wurden Bild- und Videosequenzen von der Direktion Einsatz und dem Landeskriminalamt (LKA) ausgewertet und einzelnen Verdächtigen zugeordnet. Seit Beginn der Ermittlungen im Januar konnte das LKA bereits zahlreiche Personen identifizieren und eigenen Verfahren zugeordnet. Die Suche konzentriert sich sowohl auf bereits bekannte Tatverdächtige als auch auf bislang unbekannte Personen. Insgesamt werden 61 Personen im Zusammenhang mit den Randalen vom 17.

Januar verdächtigt. Nach der öffentlichen Fahndungswelle vom Mittwoch, die zunächst 18 Personen umfasste, konnte die Identität einiger Verdächtiger geklärt werden, sodass am Abend nur noch nach elf Personen gesucht wurde. Ein internes Polizeidokument beschreibt den Ablauf: Demnach sammelte sich im Bereich der Zugänge und Umläufe zur Ostkurve, der Heimkurve, eine größere Gruppe von Heimfans. Ein Teil dieser Personen trat vermummt auf und verhielt sich aggressiv gegenüber den Einsatzkräften.

Die Situation eskalierte innerhalb kurzer Zeit zu einer dynamischen und gewalttätigen Lage. Die Polizei musste wiederholt Angriffe abwehren und ein weiteres Vordringen der aggressiven Personengruppen verhindern. Bei den Auseinandersetzungen wurden 21 Polizeibeamte verletzt, die jedoch im Dienst verbleiben konnten. Die Ermittlungen werden beim LKA wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, darunter auch Fälle des besonders schweren Landfriedensbruchs, sowie weiterer damit zusammenhängender Straftaten geführt





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