KI-Einsatz von Bundesminister Wildberger ohne Offenlegung aufgedeckt

Eine Analyse der Zeitung 'Die Zeit' zeigt, dass Bundesdigitalminister Karsten Wildberger KI für Gastbeiträge und Reden nutzte, ohne dies anzugeben. Das Ministerium bestätigt den Einsatz, sieht aber keine Pflicht zur Offenlegung. Experten kritisieren die mangelnde Transparenz.

Eine Analyse der Wochenzeitung "Die Zeit" hat ergeben, dass Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger systematisch KI-generierte Texte für Gastbeiträge und Reden verwendet hat, ohne dies gegenüber den beteiligten Redaktionen offenzulegen.

Die Untersuchung, die mit der Analyse-Software Pangram durchgeführt wurde, identifizierte mehrere Fälle, in denen Texte unter Wildbergers Namen vollständig oder überwiegend von einer Künstlichen Intelligenz verfasst wurden. So stamme ein im "Handelsblatt" veröffentlichter Artikel aus dem April 2026 fast vollständig von einer KI, während ein Beitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) vom März zu überwiegenden Teilen KI-generiert gewesen sei.

Zudem habe die Pangram-Analyse ergeben, dass eine Rede vor dem Atlantic Council in Washington im Juli 2024 komplett von einer KI stammt und mehrere Reden im Bundestag zu größeren Teilen maschinell erstellt wurden. Als Erkennungszeichen nennt die Wochenzeitung sprachliche Konstruktionen, die typisch für KI-Texte sind, etwa Gedankenstriche, Dreiklänge und Verneinungen. Pangram, das selbst auf einem KI-Modell basiert, gilt als das zuverlässigste Tool zum Erkennen von KI-generiertem Text; Studien zufolge liege die Fehlerquote bei höchstens zwei Prozent.

Das Bundesdigitalministerium bestätigte der "Zeit" den Einsatz von KI. Ein Sprecher erklärte: Ja, auch Bundesminister Dr. Karsten Wildberger nutzt KI als Arbeitswerkzeug. Die genannten Texte wurden mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die Verantwortung liege aber stets beim Menschen, der prüfen, ändern und entscheiden müsse.

Gegenüber den Redaktionen von "Handelsblatt" und "FAS" habe das Ministerium den KI-Einsatz jedoch nicht offengelegt. Dies bestätigte der Sprecher mit den Worten: Eine gesonderte Offenlegung gegenüber den Redaktionen erfolgte nicht - weil Minister Wildberger KI als unterstützendes Arbeitsmittel betrachtet, über dessen Nutzung man nicht anders Rechenschaft ablegt als über Textverarbeitung, Recherchetools oder redaktionelle Unterstützung.

Infrage gestellt wurden unter anderem Gastbeiträge in der "Frankfurter Allgemeinen" (zur Digitalkompetenz) und der "Welt" (zum Anteil deutscher Musik im Radio), aber auch ein Text zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus. Diese Enthüllung wirft grundlegende Fragen zur Transparenz und Glaubwürdigkeit von politischen Kommunikationsstrategien auf. Wenn Spitzenpolitiker KI nutzen, um öffentliche Beiträge zu verfassen, ohne dies kenntlich zu machen, untergräbt dies das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Authentizität politischer Aussagen.

Der Fall ist kein Einzelfall: Auch der Fall des ehemaligen Gesundheitsministers Bernie Sanders Voigt, dem sein Doktortitel wegen Plagiatsvorwürfen entzogen wurde, zeigt Parallelen. Voigts Staatskanzlei erklärte ähnlich, Künstliche Intelligenz gehöre im Jahr 2026 zum Arbeitsalltag moderner Organisationen, und eine generelle Kennzeichnungspflicht für KI-unterstützte Texte bestehe nicht. Experten kritisieren diese Haltung: Künstliche Intelligenz mache es kinderleicht, sich mit Gedanken zu schmücken, die nicht die eigenen sind. Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn Täuschung zur Normalität wird?

Die Diskussion um Kennzeichnungspflichten und ethischen Umgang mit KI in der öffentlichen Kommunikation wird dadurch neu entfacht. Die "Zeit" fordert mehr Transparenz und eine klare Regelung, wie Politiker den Einsatz von KI offenlegen müssen, um die Integrität des öffentlichen Diskurses zu wahren





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