KI-Enkelkinder in Korea: Künstliche Intelligenz ersetzt emotionale Nähe?

KI-Enkelkinder in Korea werden eingesetzt, um emotionale Nähe zu ersetzen. KI-Experten warnen jedoch, dass solche Beziehungen die Erwartungen verändern und soziale Fähigkeiten langfristig verkümmern könnten.

Es beginnt oft harmlos: eine Frage, ein Gespräch, ein wenig Trost nach einem langen Tag. In Korea werden KI-Enkelkinder eingesetzt, in einer Chatbot geheiratet. Beziehungen zu Künstlicher Intelligenz werfen eine grundlegende Frage auf: Was fehlt Menschen, dass Maschinen beginnen, emotionale Nähe zu ersetzen?

Beziehungen haben vor allem eine Aufgabe: Sie verbessern unseren Selbstwert.

"Ich fühle mich geliebt, gesehen und geschätzt - ein gutes Gefühl, bei dem Glückshormone ausgeschüttet werden", erklärt Psychologe Jacob Drachenberg (36). Wer sich schon einmal ins Datingleben gestürzt hat, weiß, dass der Weg in eine Beziehung von Unsicherheiten, unbeantworteten Nachrichten, Warten und Zurückweisung geprägt sein kann.

"Eine KI-Beziehung funktioniert auf Knopfdruck. Sie liefert uns sofortige Belohnungen und wir fühlen uns direkt verstanden. Dadurch ist sie weniger anstrengend und birgt ein geringeres Risiko einer Enttäuschung", sagt Drachenberg





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KI-Enkelkinder Künstliche Intelligenz Emotionale Nähe Selbstwert Datingleben KI-Beziehung KI-Experten KI-Studios Truenode Jacob Drachenberg Jakob Schwankhaus Berührung Emotionale Abhängigkeit Phänomene Realitätsverlust KI Als Werkzeug KI Als Ersatz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Künstliche Intelligenz und Tech-Branche: „Gut genug“ reicht auch erstmal ausDie Rechenleistung von KIs wächst schneller, als eine demokratische Öffentlichkeit es verarbeiten kann. Was ist die Alternative zu Tech-Imperialismus?

Read more »

Künstliche Intelligenz bei Gericht: Wie die Justiz digital aufrüstetAutomatisierte KI-Software zur Urteilsanonymisierung läuft im Echtbetrieb, doch die finale Entscheidung im Gerichtssaal muss zwingend ein Mensch fällen.

Read more »

Künstliche Intelligenz: So bauen Sie Ihre Belegschaft für die Zukunft umKI revolutioniert die Arbeitswelt. Unternehmen müssen ihre Belegschaft neu denken und auf Altbewährtes zurückgreifen, um das Potenzial der Technologie zu nutzen.

Read more »

Künstliche Intelligenz: KI im Personalwesen – was lässt sich automatisieren und was nicht?Verträge, Abrechnung, Datenpflege: Im Personalbereich übernimmt die KI schon vieles. Eine Analyse zeigt, zu wie viel Prozent klassische Personaler-Aufgaben automatisierbar sind.

Read more »