KI erobert die WM 2026: Von 3D-Abseits bis personalisierte Highlight-Videos

Die Künstliche Intelligenz hält Einzug in den Fußball. Bei der WM 2026 kommen zahlreiche neue Tools für Trainer, Schiedsrichter und Fans zum Einsatz - von 3D-Avatar zur Abseitsvisualisierung bis hin zu KI-generierten Highlight-Videos.

Die Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert den Fußball und wird bei der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und den USA eine zentrale Rolle spielen. Von der Unterstützung der Schiedsrichter über die Analyse von Spielerdaten bis hin zu personalisierten Fan-Erlebnissen - die Technologie verändert das Spiel grundlegend.

In diesem Artikel geben wir einen umfassenden Überblick über die innovativen Tools, die während des Turniers zum Einsatz kommen. Ein Highlight ist der sogenannte Media Day, bei dem jeder Spieler für etwa 30 Sekunden in eine spezielle Scanbox tritt. Dort wird er von 36 Kameras erfasst, und in nur einer Sekunde wird ein präziser 3D-Avatar erstellt. Diese Avatare basieren auf den exakten Körpermaßen der Kicker und dienen der Visualisierung von Abseitsentscheidungen.

Die KI generiert daraus realistische Darstellungen, die sowohl in den Stadien auf riesigen Videowänden als auch für die Zuschauer zu Hause am Fernseher gezeigt werden. So sollen strittige Szenen transparenter und nachvollziehbarer werden. Auch die Schiedsrichter profitieren von neuen Technologien. Erstmals wird bei einer WM eine spezielle Kamera eingesetzt, die aus der Perspektive des Unparteiischen filmt - in der Bundesliga bereits bekannt, aber für ein solches Turnier eine Premiere.

Die KI sorgt für eine ruckelfreie Übertragung dieser Bilder, sodass die Fernsehzuschauer das Geschehen aus erster Hand verfolgen können. Zudem wird der offizielle Spielball Trionda von Adidas mit einem Sensor ausgestattet sein, der selbst die leichtesten Berührungen aufzeichnet. Diese Daten helfen dem Schiedsrichterteam bei der Entscheidung, ob ein Spieler den Ball berührt hat oder nicht.

Die Bälle, von denen pro Partie 15 bis 20 Exemplare bereitliegen, müssen vor dem Spiel aufgeladen werden; die Batterie hält bei Dauernutzung etwa sechs Stunden durch. Ein weiteres KI-gestütztes System namens Football AI Pro, entwickelt von der FIFA in Zusammenarbeit mit Lenovo, wird allen 48 teilnehmenden Teams zur Verfügung gestellt. Es bietet Zugriff auf Millionen von Datenpunkten während der Spiele und rund 2000 Leistungskennzahlen pro Mannschaft.

Dazu gehören Metriken wie Abstände zwischen den Linien im Mittelfeldpressing, Anzahl hochintensiver Läufe nach Standardsituationen oder Ballverluste im eigenen Drittel bei Rückstand. Der große Vorteil: Da alle Teams dasselbe System nutzen, haben finanzstärkere Nationen keinen Datenvorteil mehr. Dies fördert die Fairness und Chancengleichheit. Die Organisation eines derart großen Turniers mit 48 Teams in drei Ländern stellt eine enorme logistische Herausforderung dar.

Hier half die KI bei der Optimierung des Spielplans, der Anreiseplanung der Mannschaften und sogar bei Sicherheitsanalysen. So sollen Reisezeiten minimiert und Engpässe vermieden werden. Auch für die Fans gibt es Neuerungen: Im Internet werden KI-generierte, personalisierte Highlight-Zusammenstellungen angeboten. Wer möchte, kann sich die besten Aktionen eines bestimmten Spielers nahezu in Echtzeit anzeigen lassen - kommentiert in verschiedenen Sprachen, natürlich ebenfalls von einer KI erstellt.

Diese Features machen das WM-Erlebnis interaktiver und zugänglicher. Insgesamt zeigt sich, dass die KI im Fußball nicht mehr wegzudenken ist. Sie verbessert die Entscheidungsfindung, optimiert Abläufe und bietet den Fans völlig neue Möglichkeiten. Die WM 2026 wird ein Meilenstein auf diesem Weg sein - ob auf dem Platz, am Bildschirm oder in den Datenzentren der FIFA





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KI WM 2026 Abseitsentscheidung 3D-Avatar Datenanalyse

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