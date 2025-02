KI-Gipfel, iCloud-Zugriff und die Zukunft von Google Maps

In dieser Ausgabe der #heiseshow diskutieren Anna Kalinowsky, Dr. Volker Zota und Malte Kirchner die neuesten Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz, Datenschutz und Navigation. Der KI-Gipfel in Paris zeigt die wachsenden Spannungen zwischen den USA und Großbritannien, während Apple gegen die britische Forderung nach Zugriff auf verschlüsselte iCloud-Daten vorgeht. Außerdem beleuchten die Experten die zentrale Rolle von Google Maps im Alltag und die Herausforderungen für alternative Kartendienste.

Anna Kalinowsky, heise-online-Chefredakteur Dr. Volker Zota und Malte Kirchner sprechen in dieser Ausgabe der #heiseshow unter anderem über die folgenden Themen: Der KI-Gipfel in Paris offenbart Differenzen in der internationalen Zusammenarbeit. Die USA und Großbritannien verweigern die Unterschrift unter der gemeinsamen Erklärung zur KI-Sicherheit.

Wie wirkt sich diese Spaltung auf die globale KI-Entwicklung aus? Welche Konsequenzen hat die fehlende Einigkeit für den europäischen KI-Markt? \Die britische Regierung will Zugriff auf verschlüsselte iCloud-Daten erzwingen. Apple sieht sich mit einer geheimen Anordnung konfrontiert. Was bedeutet diese Entwicklung für die Zukunft der Cloud-Sicherheit? Wie reagieren andere Cloud-Anbieter auf diese neue Regelung? \Der Kartendienst von Google revolutionierte die Art, wie wir uns orientieren. Vom einfachen Routenplaner zum unverzichtbaren Alltagshelfer. Welche Rolle spielt Google Maps heute im Alltag? Wie hat der Dienst unsere Mobilität verändert? Und wie schlagen sich die Alternativen





