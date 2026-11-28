Der KI-Hedgefonds Situational Awareness LP von Leopold Aschenbrenner verlor im dritten Quartal 2026 durch Margin Calls 65 Prozent, verzeichnete jedoch bis Ende September eine Jahresrendite von 88,5 Prozent. Anthropic bleibt die größte Position, während Aschenbrenner vor dem Verlust von Wettbewerbsvorteilen bei Nvidia, AMD, Microsoft und Apple durch Superintelligenz warnt.

Leopold Aschenbrenner s KI-Hedgefonds Situational Awareness LP verlor im dritten Quartal 2026 nach Margin Calls 65 Prozent, liegt im Gesamtjahr bis Ende September aber noch mit 88,5 Prozent im Plus.

Anthropic bleibt nach dem Börsengang die größte Überzeugungsposition des Fonds, während Aschenbrenner führenden KI-Laboren bis Ende 2027 eine Umsatz-Run-Rate von über einer Billion US-Dollar zutraut. Der Fondsgründer warnt, dass etablierte Konzerne wie Nvidia, AMD, Microsoft und Apple durch das Aufkommen von Superintelligenz ihre bisherigen Wettbewerbsvorteile verlieren könnten. Ein Minus von 65 Prozent in nur einem Quartal zwingt fast jeden Fondsmanager in die Defensive.

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Nicht so Leopold Aschenbrenner: Obwohl sein KI-Hedgefonds Situational Awareness LP im dritten Quartal 2026 nach Gebühren massiv eingebrochen ist, nutzt der Gründer seinen Ende November bekannt gewordenen Investorenbrief für eine scharfe Warnung an Aktionäre von etablierten Tech-Konzernen wie Die Bilanz des Fonds gleicht einer Achterbahnfahrt. Im ersten Halbjahr 2026 stand bei Situational Awareness LP noch ein Plus von 439 Prozent zu Buche.