KI-Hype endet, Gold wird wieder interessant

Der US-Aktienmarkt zeigt Anzeichen eines Abschwungs des KI-Hypes, während andere Branchen wie Gold wieder interessant werden. Renommierte Bankhäuser wie Deutsche Bank oder J.P. Morgan prognostizieren einen zyklischen Aufschwung des Edelmetalls auf bis zu 6.000 US-Dollar je Unze.

Der US-Aktienmarkt zeigt Anzeichen eines Abschwungs des KI-Hypes, während andere Branchen wie Gold wieder interessant werden. Renommierte Bankhäuser wie Deutsche Bank oder J.P. Morgan prognostizieren einen zyklischen Aufschwung des Edelmetalls auf bis zu 6.000 US-Dollar je Unze.

Dies begünstigt Explorationsunternehmen in politisch stabilen Regionen. Ein spannender Wert mit einem vielversprechenden Projekt in den USA wird vorgestellt. Intel setzt auf ein Smart-Capital-Modell, um die Bilanz angesichts hoher operativer Verluste im Foundry-Geschäft zu entlasten. Marvell Technology bietet Lösungen rund um Daten-Infrastruktur und Halbleiter, aber der Reingewinn sank deutlich und die Nettogewinnmarge kollabierte.

Lahontan Gold erschließt die historische Goldmine Santa Fe im Walker-Lane-Trend im US-Bundesstaat Nevada und weist indizierte Ressourcen von 1.539.000 Unzen Goldäquivalent auf. Die abgeleiteten Ressourcen umfassen zusätzliche 411.000 Unzen Au Eq. Die Bohrkampagne untermauert die Wirtschaftlichkeit des geplanten Haufenlaugungsverfahrens durch hochgradige Ergebnisse





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