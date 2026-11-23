Die Bundesregierung plant den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Beschleunigung der Asylbearbeitung. Kritiker warnen vor Diskriminierung und mangelnder Transparenz.

Die Bundesregierung hat einen konkreten Plan vorgelegt, um die massive Überlastung im Asylrecht zu bekämpfen. Im Fokus steht ein neues Gesetz, das den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Migrationsverwaltung ermöglichen soll. Ziel ist es, die zähen Bearbeitungszeiten drastisch zu verkürzen und die Verfahren effizienter zu gestalten. Die Technik soll dabei helfen, die Qualität und Sicherheit der Entscheidungen zu erhöhen.

Zustand im Bundesamt für Migration

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge befindet sich in einer akuten Engpass-Situation. Obwohl die Zahl der Anträge im Vergleich zu früheren Jahren gesunken ist, sind die Verwaltungen überlastet. Waren im Jahr 2024 noch rund 218.000 Anträge auf den Schreibtischen des Amtes, reduzierte sich diese Zahl bis Oktober auf weniger als 55.000. Dennoch dauert die Bearbeitung weiterhin extrem lange.

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Durchschnittlich vergehen seit der Einreichung bis zur Entscheidung etwa zwölfeinhalb Monate. In vielen Fällen ziehen sich die Verfahren sogar noch deutlich länger hin. Dieser Flaschenhals belastet sowohl die Mitarbeitenden der Behörde als auch die Antragsteller enorm. Um diese Struktur zu entlasten, setzt die Regierung nun auf digitale Lösungen im öffentlichen Dienst.

Drei Anwendungsbereiche der Technik

Das vorgestellte Gesetz, das am Montag Thema einer öffentlichen Anhörung im Innenausschuss war, definiert zunächst drei grobe Felder für den Technologieeinsatz. Erstens sollen KI-Programme abgeschlossene Asylverfahren systematisch auswerten. Damit sollen Zusammenhänge zwischen bestimmten Merkmalen und späteren Entscheidungen hergestellt werden. So können bestimmte Namen auf Zugehörigkeiten zu politisch verfolgten Gruppen oder auf die Herkunft aus Krisenregionen hindeuten.

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Wurden Personen mit diesen Merkmalen in der Vergangenheit besonders oft Asyl gewährt, soll das System dieses Muster erkennen. Die zuständigen Entscheider sollen daraufhin gezielt auf diese statistischen Wahrscheinlichkeiten hingewiesen werden. Zweitens dürfen Mitarbeiter zweifelhafte Angaben in Anträgen mittels KI untersuchen. Drittens dienen Daten aus abgeschlossenen und laufenden Verfahren dem Training neuer Systeme.

Scharfe Kritik von Opposition und NGOs

Die Vagheit des Entwurfs stößt auf breite Ablehnung. Der grüne Innenausschuss-Sprecher Lukas Benner kritisiert das Vorhaben als einen "KI-Blankoscheck". Es sei weder klar geregelt, welche Tools genau genutzt werden sollen, noch in welchem Umfang. Betroffene hätten keine Transparenz über den Einsatz der Technik in ihren Asylverfahren. Dies öffne Diskriminierung Tür und Tor und schränke die Möglichkeiten für effektiven Rechtsschutz ein.

Auch aus der Zivilgesellschaft kommt Widerstand. 37 Organisationen, darunter AlgorithmWatch, Amnesty International, die Caritas und das Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes, warnten in einer gemeinsamen Stellungnahme. Sie fordern klare Grenzen und unabhängige Kontrolle für den Einsatz im Migrationsbereich. Ohne ausreichenden Grundrechtsschutz und Transparenzmaßnahmen sei der Entwurf wahrscheinlich weder grundrechts- noch europarechtskonform.

Risiken durch Automation Bias

Nora Oppermann von AlgorithmWatch warnt vor der Verarbeitung hochsensibler Daten durch Algorithmen. Sie sehe ein hohes Risiko für Fehlentscheidungen und Diskriminierung. Für Menschen auf der Flucht könne dies eine konkrete Lebensgefahr bedeuten. Der Ansatz, einfach auszuprobieren, was passiert, sei in diesem sensiblen Bereich absolut inakzeptabel. Auch die Regierung hat auf die Kritik reagiert und den Entwurf entschärft.

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Im Vergleich zum Referentenentwurf aus dem Sommer wurden die Vorgaben für Internetabgleiche gestrafft. Nur noch das Bundesamt darf diese im Asylrecht durchführen, während im Aufenthaltsrecht die Ausländerbehörden zuständig sind. Biometrische Daten dürfen dabei nicht mehr verarbeitet werden. Das Bundesinnenministerium betont, dass KI keine Entscheidungen träfe, sondern nur Handreichungen liefere.

Experten halten diese Entlastung jedoch für unzureichend. Studien zeigen, dass Menschen bei stark automatisierten Prozessen dazu neigen, sich blind auf technische Einschätzungen zu verlassen. Dieser Automation Bias führt dazu, dass menschliche Entscheider in Stresssituationen weniger kritisch hinterfragen. Schon der Hinweis auf eine Diskrepanz durch die Software kann den weiteren Prüfvorgang massiv beeinflussen. Ohne klare Verantwortlichkeiten bleibt die Gefahr eines strukturellen Vertrauensgewichts in die Technik bestehen.