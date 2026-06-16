KI im Bewerbungsprozess: Wie Karrierecoach Silke Grotegut die Magie der KI für die Jobsuche nutzt

Karrierecoach Silke Grotegut erklärt, wie man KI-Chatbots im Bewerbungsprozess effektiv einsetzt. Statt nur als Schreibhilfe zu dienen, kann KI bei Selbstreflexion, der Entwicklung spezialisierter Personas und als Sparringspartner helfen. Entscheidend ist, genug eigene Daten und Ziele einzubringen und persönliche Authentizität zu bewahren, um aus der Masse hervorzustechen.

Chatbot s können heute Anschreiben verfassen, Lebensläufe optimieren und sogar passende E-Mails an potenzielle Arbeitgeber schreiben - alles in Sekundenschnelle. Auf den erstenblick erscheint das als enorme Zeitersparnis.

Doch Karrierecoach Silke Grotegut warnt davor, KI-Chatbots lediglich als "bessere Schreibmaschine" zu nutzen, denn damit verschenkt man ihr größtes Potenzial. In ihrem Interview erklärt sie, welche Fehler man im Bewerbungsprozess mit KI besser vermeidet und wie man die "Magie der KI" wirklich zu seinem Vorteil nutzt. Der entscheidende Schritt bei der Jobsuche erfolgt bereits vor dem ersten Prompt. Grotegut betont, dass viele Bewerber sich kaum Zeit nehmen, um über ihre eigenen Ziele, Stärken und Werte nachzudenken.

Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Ohne diese Selbstreflexion bleibt die Grundlage für eine erfolgreiche Bewerbung schwach.

Interessanterweise kann aber auch die KI bei dieser Reflexion helfen - vorausgesetzt, man weiß, wie. Indem man der KI berufliche Erfolge und Kompetenzen mitteilt, kann sie dabei unterstützen, präzise Aussagen über die eigene Person zu formulieren. Dieser Schritt ist wichtig, bevor man sich an das Anschreiben oder den Lebenslauf macht. Grundsätzlich gilt: Je mehr man der KI gibt, desto besser ist das Ergebnis.

Grotegut vergleicht dies mit einem Vertreter, der nur so gut in einem Vorstellungsgespräch abschneidet, wie er vorab gebrieft wurde. Ebenso verhält es sich mit der KI: Mehr berufliche Details führen zu einer Bewerbung, die die eigene Persönlichkeit besser widerspiegelt. In ihrer Coaching-Praxis beobachtet sie häufig, dass Klienten mit fertigen KI-Unterlagen kommen, die jedoch überarbeitet werden müssen, weil sie nicht wussten, wie man aus der KI wirklich gute Ergebnisse holt.

Ein häufiger Fehler ist, alle Aufgaben in einem einzigen Chatfenster zu erledigen. Grotegut empfiehlt stattdessen, verschiedene Chats mit spezialisierten Personas einzurichten - einen Agenten für den Lebenslauf, einen für Unternehmensrecherche, einen für die Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch usw. So kann die KI eine klar definierte Rolle erhalten. Beispielsweise könnte man dem Chatbot mitteilen: "Du bist ein erfahrener Bewerbungscoach mit jahrelanger Erfahrung als Recruiter und kennst die Anforderungen von Headhuntern.

" Diese spezifische Rolle führt zu besseren Ergebnissen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Dialog mit der KI. Statt nur simples Befehle zu geben wie "Schreib mir ein schönes Anschreiben", sollte man die KI als Sparringspartner nutzen. Man kann einer interessanten Stellenanzeige mit dem eigenen Lebenslauf teilen und Fragen stellen: "Passt das Unternehmen zu mir?

Was spricht dafür, was dagegen? Worauf sollte ich achten?

" Wenn die KI die persönlichen Prioritäten und Karrierepläne kennt, kann sie fundierte Einschätzungen geben und auf mögliche blinde Flecken hinweisen. Angesichts der Tatsache, dass heute oft 250 Bewerbungen auf eine einzelne Stelle eintreffen, wird es immer schwieriger, aus der Masse hervorzustechen. Viele KI-generierte Bewerbungen klingen ähnlich und wirken austauschbar. Deshalb rät Grotegut, besonders auf die persönliche Note zu achten.

Indem man konkrete Beispiele liefert, individuelle Aspekte einbringt und auf das Unternehmen eingeht, kann man sich von standardisierten Texten abheben. Die KI kann Vorschläge machen, aber das Persönliche muss immer von den Bewerbern selbst kommen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI im Bewerbungsprozess ein mächtiges Werkzeug ist, wenn man es strategisch einsetzt. Die Selbstreflexion, die Aufteilung in spezialisierte Chats und der fortlaufende Dialog mit der KI sind Schlüssel, um das volle Potenzial auszuschöpfen.

Am Ende bleibt die persönliche Authentizität entscheidend, um Recruitern in der Flut von Bewerbungen positiv aufzufallen





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