Die geplanten Investitionen von Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta in KI‑Rechenzentren erhöhen den Kupferbedarf drastisch. Engpässe bei Angebot und steigende Kosten zwingen Rohstoffkonzerne und Explorationsfirmen zu umfangreichen Ausbauprojekten, während die KI‑Welle den Rohstoffmarkt nachhaltig transformiert.

Der aktuelle Boom der Künstlichen Intelligenz wird oft auf Prozessoren, Software und Cloud‑Dienste reduziert. In Wahrheit entfaltet sich jedoch eine zweite, weit weniger sichtbare Dimension: eine massive Infrastruktur‑Offensive, bei der die großen US‑Technologiekonzerne in nie dagewesenen Summen investieren.

Es geht nicht nur um reine Rechenleistung, sondern um den großflächigen Ausbau physischer Anlagen - von neuen Rechenzentren über Hochleistungs‑Server, spezialisierte Kühlsysteme bis hin zu umfassenden Stromversorgungsnetzen. Diese Investitionen sind enorm: Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta planen zusammen rund 725 Milliarden US‑Dollar für KI‑Chips, Cloud‑Kapazitäten und den Bau von Rechenzentren. Das Geld fließt dabei hauptsächlich in physische Infrastruktur, in der ein bislang unterschätzter Rohstoff eine Schlüsselrolle spielt: Kupfer. Künstliche Intelligenz ist ein enorm stromintensives Unterfangen.

Moderne KI‑Rechenzentren verbrauchen ein Vielfaches der Energie klassischer Serverfarmen, wodurch der Bedarf an leistungsfähigen Stromleitungen, Transformatoren, Kühlanlagen und Hochleistungskabeln stark steigt. All diese Systeme beruhen auf kupferbasierten Komponenten, weil Kupfer die besten elektrischen Eigenschaften für Energie­übertragung und Wärmeleitung bietet. Marktanalysten schätzen, dass die wachsende KI‑Infrastruktur in den nächsten Jahren mehrere hunderttausend Tonnen zusätzlichen Kupferverbrauch erzeugen könnte.

Gleichzeitig ist das Angebot bereits heute angespannt: Viele bestehende Kupferminen kämpfen mit sinkenden Erzgehalten, steigenden Produktionskosten und regulatorischen Hürden, insbesondere in Chile, wo Wasserknappheit und hohe Energiekosten die Expansion erschweren. Diese Diskrepanz zwischen rasant wachsender Nachfrage und nur langsam wachsendem Angebot birgt das Risiko struktureller Defizite auf dem Kupfermarkt. Um dem erwarteten Engpass zu begegnen, setzen die großen Rohstoffkonzerne auf den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten.

Unternehmen wie BHP Group, Glencore und Rio Tinto investieren verstärkt in neue Kupferprojekte, doch selbst diese Giganten benötigen Jahre, um zusätzliche Fördermengen zu erschließen, weil neue Minen kapitalintensiv und regulatorisch anspruchsvoll sind. In diesem Umfeld rücken Explorationsunternehmen stärker in den Fokus. Asian Battery Metals positioniert sich beispielhaft im frühen Teil der Wertschöpfungskette und arbeitet an Kupfer‑ und Nickelprojekten in der Mongolei, darunter das Oval‑Projekt und das Red‑Hill‑Projekt, das zudem Goldmineralisierung aufweist.

Die jüngsten Fortschritte bei Bohrprogrammen, bei denen sichtbare Sulfidmineralisierung bestätigt wurde, erhalten zunehmend Aufmerksamkeit, weil sie ein potenzielles neues Angebot an Kupfer in einem Markt mit wachsender Nachfrage darstellen. Die gesamte Entwicklung verdeutlicht, dass KI nicht mehr ausschließlich ein Thema für Software‑ und Chip‑Hersteller ist, sondern tiefgreifende Auswirkungen auf den Rohstoffsektor hat, insbesondere auf die Kupferindustrie, die nun zu einem kritischen Baustein der digitalen Zukunft wird





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